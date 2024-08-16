民眾黨假帳案 端木正、木可負責人交保 檢擬傳柯文哲

民眾黨主席柯文哲被控政治獻金申報不實案，檢調單位前天兵分七路搜索、調閱柯辦資料，傳喚六人到案說明，訊後依偽造文書罪嫌命會計師端木正、木可公司負責人李文娟各以一百萬、一百五十萬元交保；兩人均限制出海、出境，並進行手機電子監控，兩人須使用檢方提供的手機每天定時自拍回傳地檢署報到。

檢方原命端木正交保二百萬元，但因覓保無著，改一百萬元交保；協助其擅打政治獻金資料的陳韋瑄已交代過程，改列偽造文書被告，訊後請回。另外，木可公關會計何璦廷交保五十萬元。據悉，檢方初步認定木可與端木正雙方都有偽造文書的問題，但雙方在偵訊時互推責任。

端木正昨天清晨離開地檢署時，媒體詢問是否委屈？他神情凝重、不發一語；李文娟交保離去時則以手掩面，模樣有些狼狽；何璦廷由親友辦保離開時也未發一語。

柯文哲總統競選總部財務長李文宗及尼奧與時樂公司負責人戴利玲均為證人，完成作證後請回。據指出，李文宗供稱，競總財務部人力捉襟見肘，向監院申報選舉款項事務委託給端木正處理，細節並不清楚；戴利玲則交代發現被柯競總虛報九一六萬元交易的經過，強調公司沒收到這三筆款項、也沒開立相關發票。

「如果我吞下去就會變成共犯…」戴利玲昨受訪說，九一六萬元為什麼灌給她，她也很想問，拜託檢調趕快查出來，到底是誰想害戴利玲？

柯文哲昨則一改連日來凝重神色，對媒體提問表示「如果被約談很正常」，還說中華民國政府的效率這麼高，自己也很樂見。他強調，每筆支出都有憑證，是否合理可以討論，但他還是很有信心，「事實真相還沒搞清楚，不要隨便給別人安罪名」。

全案緣於政治獻金申報資料顯示，柯文哲競總支付三筆共九一六萬款項給承辦造勢活動的時樂與尼奧公司，但兩公司並未收到這些款項，衍生作假帳質疑，甚至扯出柯競總有數千萬元款項流入木可公司，其中一千三百萬元授權金的用途可疑。

柯競總自行清查後舉行記者會表示，超過四十一萬元款項有十七筆誤登或漏登，金額約一八一七萬元，完全是會計師端木正自行調節帳目，且當天記者會同時有木可公司聲明將結束營業清算、有盈餘就捐作公益，台北地檢署為保全相關憑證資料，前天指揮調查局北機站兵分七路搜索木可、尼奧與時樂、會計師端木正事務所共七處所，另向民眾黨中央黨部調閱六箱包括收支出憑證等資料，傳訊端木正等六人到案。