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民眾黨政治獻金風波 蔡宛秦憂不除惡劣小草恐滅黨

中央社／ 台南15日電

民眾黨政治獻金風波延燒，連去年底台南場造勢活動經費也被捲入，台南市黨部前主委蔡宛秦今晚表示，她相信黨主席柯文哲的清白，但黨應掃除惡劣小草，否則會「滅黨」。

柯文哲近日深陷政治獻金申報不實風波，柯團隊及委任會計師端木正對帳目錯誤原因說法不一，引起政壇關注，未料民眾黨在台南輔選主力之一的蔡宛秦，13日在社群平台Threads發出不自殺聲明，更引來諸多揣測。

對於去年底台南造勢活動經費新台幣475萬元疑似浮報，蔡宛秦今晚告訴中央社記者，民眾黨已陷入危機，連地方黨員都得透過媒體報導才知道黨的資訊，其實，只要公布帳目，就可一目了然。

蔡宛秦表示，她相信柯文哲的清白，但柯文哲所用非人，競選團隊顯然有瑕疵，黨中央不應卸責，把責任推給會計師或其他黨員，搞得地方黨員在基層被打臉，甚至遭嘲諷是「洗錢黨」。

蔡宛秦說，黨中央應認真負責處理這次危機，掃除惡劣小草，否則，不要說是面對2028年總統大選，更可能走不到2026年九合一大選，甚至「滅黨」。

至於是否退黨證實清白，蔡宛秦表示，很多人找她一起退黨，但她還要看黨中央如何處理這次危機，再決定是否退黨。

台南 柯文哲 民眾黨

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