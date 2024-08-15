黃瀞瑩認用人出問題！柯文哲假帳疑雲 媒體人分析暗黑細節：就是貪汙

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲，木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所也遭檢調搜索，民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩更認了柯文哲在2018、2024大選「用人出了很大問題」，可說是柯文哲從政以來的最大危機。媒體人黃智賢則一語道破柯的「政治商業化模型」背後細節，狠批柯所謂的政治創新「一切都是錢」。

柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，即使柯堅稱所有支出都有憑證，金額全數用在競選相關事務，仍讓柯文哲從政以來形塑的清廉形象被打上問號。曾經的心腹前立委蔡壁如表示，認識柯文哲超過30年，雖然相信柯的人格，但蔡也擔憂這10年間柯文哲受到身邊人士影響，「要感動人民的心還在不在」？

此外，台北市議員黃瀞瑩接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，坦言2018年台北市長選舉、2024年總統大選，柯文哲在用人出了很大問題。導致團隊內有很多人做重複的事情，結果就是KPI差、沒跟上選舉步調，還重複花錢。黃瀞瑩認為，這次事件爆發後，無論是柯文哲或其他黨內高層，都希望能檢視民眾黨組織、人事等，提高運作效率。

媒體人黃智賢在臉書發文，她首先質疑柯文哲的競選支出吐槽點族繁不及備載，甚至讓黃有一種「全力把錢洗出去的既視感」，但一切真相仍待檢調釐清。接著黃志賢再指出柯文哲疑似拆帳，將立鼎公司的2萬4000元捐款偷偷拆成三筆，讓她不禁質疑「製造小額捐款眾多的假象？還是在幫財團隱匿身份？」

黃智賢再指出，木可舉辦的「KP SHOW」演唱會獲利金額未見政治獻金申報帳目，更被黃珊珊指商業行為，「柯文哲的行為模式，是把政治上的公共財產，快速變現為個人私產」。

接著黃痛批，「政治商業化，這其實就是是貪汙」，上述舉動卻被柯文哲當成「政治創新」，黃智賢不禁感嘆，柯文哲「看到人民，想到的，是你可以帶給我多少錢」，直言這就是柯的政治商業化模型，「一切都是錢」。