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民眾黨政治獻金風波 綠盼檢調勿枉勿縱

中央社／ 台北15日電

民眾黨主席柯文哲政治獻金案爭議連環爆，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，柯文哲參選過3次，不是政治素人，現在被爆出競選經費財務不清，一再爆出離譜錯誤，出事馬上甩鍋，盼檢調嚴謹調查，勿枉勿縱，盡速給社會還原真相。

吳思瑤今天在立法院舉行輿情回應記者會指出，柯文哲過去曾說貪污來自於縱容，屬下若貪污，長官絕對不可能不知情，柯文哲現在應反求諸己，自我檢視，不要出事就甩鍋。

吳思瑤提到，大家都知道候選人不可能經手每一筆帳，但競選經費財務不清，考驗團隊的財政紀律、專業能力，是否符合法規，經費財務申報是選舉ABC，適用法規就是政治獻金法，民眾黨出現一連串離譜錯誤，社會難以接受。

對於民眾黨造勢晚會經費爆出天價，吳思瑤回應，柯文哲過去一再塑造民眾黨是小黨、窮黨，資源有限，非常清廉，但現在陸續爆出柯文哲在總統選舉期間，採購廣告的量、數額，以及在各地舉辦的造勢活動投入的資源遠高於合理行情，花費闊綽之大手筆，遠高於經驗法則、市場行情，更超乎常情。

至於昨天傳出民眾黨申報新台幣96萬元素食餐費，民眾黨團主任陳智菡與民眾黨副秘書長許甫的說法不一，吳思瑤質疑，民眾黨上下禁不起考驗，前後不一致說法，只會啟人疑竇，對真相釐清無濟於事，恐怕真相背後還有其他理由。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，民眾黨現在中央與地方互相推責，過去站在一起的黨內同志，現在互相提告、互撕互毀，這樣的經營模式是大家期待的新政治嗎。

洪申翰強調，柯文哲以前把自己發生的問題，推給民進黨網軍，從現在已被各界披露的訊息來看，民眾黨對於網路的投資，金額非常令人驚訝。

吳思瑤 柯文哲 民眾黨

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