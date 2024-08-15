柯文哲假帳風暴擴大 北檢命會計師端木正200萬元交保

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所共7處地點，約談端木正、助理陳韋瑄、木可公關負責人李文娟，木可公關會計何璦廷、柯競辦財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪命端木正200萬元交保、何璦廷50萬元交保，李文娟偵訊中。

李文忠偵訊時供稱，因競總的財務部人力捉襟見肘，所以向監察院申報選舉款項的事務，委託給端木正處理，沒想到漏報金額高達1817萬元，他事前並不知情，檢方訊後請回；端木正將政治獻金申報資料轉由夥伴陳韋瑄繕打，陳韋瑄也清楚交代過程，訊後列偽造文書被告請回。

柯文哲政治獻金爭議延燒，他昨天向黨員發表公開信，表示民眾黨主動提供大選收支憑證，盼真相水落石出，同時坦承自己識人不明、用人不當，會深刻檢討並改正過失。

柯文哲被質疑競選經費作假帳，除高額募款流向木可公關公司，在總統大選期間也支付3筆款項，總共916萬元，分為500萬元、200萬元、216萬元給承辦造勢活動的「時樂」與「尼奧」公司，但時樂聲稱沒有收到任何申報款，也沒有這項合作案，專案小組鎖定這項疑點，搜索扣押出帳紀錄和銀行帳本，釐清有無款項流入柯文哲口袋。