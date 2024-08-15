柯文哲競總又見誤登 千元餐費變96萬元

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，昨天再爆出申報九十六萬元的素食餐費，民眾黨發言人戴于文表示，此為兩筆款項被「誤登」成一筆，把九六○元及一一○元兩筆，直接誤登為九六萬○一一○元，再次證明會計師端木正執行業務登載不實，民眾黨會盡快向監察院補正。

民進黨台北市議員林延鳳昨在臉書發文，指柯文哲在選前一周申報九十六萬元餐費，這種規模不大的店家，九十六萬元可能是一個月營業額，民眾黨不只是大額發票有問題，連小額都不堪檢驗、臭不堪聞。

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，再爆出申報96萬元的素食餐費，民眾黨發言人戴于文表示，此為兩筆款項被誤登成一筆。圖／台灣民眾黨提供

戴于文昨晚透過文字表示，監察院網站顯示，購買大愛素食館費用為九十六萬○一一○元，經對帳清查找出兩筆收據，一筆為去年九月七日購買一百一十元，一筆為今年一月七日購買九百六十元，會計師受託登打時，誤登為九六○一一○元致使外界誤解。

民眾黨副秘書長許甫也在臉書表示，單據都有留存，結果又是誤登，監察院的申報系統，接連輸入兩筆帳目，上一欄輸入一百一十元，下一欄應該輸入九百六十元，但是因為沒有清除，就變成九十六萬○一一○元，「競選總部託付的對象，一再讓人感受到天下沒有不可能的事」。