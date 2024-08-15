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民眾黨北檢提告 「是端木正甩鍋」

聯合報／ 記者房荷庭林縉明蔡晉宇／台北報導
民眾黨立委黃珊珊（中）等到北檢提告會計師端木正。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委黃珊珊（中）等到北檢提告會計師端木正。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波，民眾黨認為會計師端木正自行調節帳目的作法違法，昨由立委黃珊珊代表赴台北地檢署控告端木正業務登載不實、使公務員登載不實等罪，盼端木正誠實以對。

民眾黨原定昨天上午申告，因檢調搜索而延至下午提告。黃珊珊說，柯文哲競選總部所有支出均有完整憑證及銀行往來紀錄，這些紀錄每周交給端木正繕打、上傳及申報，因接獲廠商聲明而清查，發現有近十七筆資料漏登，以至於結算時存摺金額及帳面資料有所短差，端木正在沒憑證及發票情況下，編造九筆虛假的支出上傳監察院系統。

她說，曾詢問端木正虛報帳目原因，對方說這是一種調節，因時間來不及才這麼做，還說無人指示。

「這不是甩鍋給端木正…」民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，查帳發現會計師把一些款項加到其他公司上面，黃珊珊等人當面質疑怎麼做出那麼離譜的事，端木正無言以對；端木正發表語焉不詳、避重就輕的「依法處理」聲明，為了躲避責任想鍋甩給民眾黨，到現在仍沒出來面對，對民眾黨造成非常大的傷害，必須要被追究責任。

針對前幕僚柯昱安質疑整件事情背後是否有高人指點？黃國昌表示，不要做太多沒有事實根據的揣測，上周末競總把帳釐清，在日前記者會上已有說明，整件事就是民眾黨識人不明、所託非人，「沒做好內稽核內控，我們要承擔」，但相關單據不可能騙人，檢調既然說要查這個東西，相關證據都已給檢調，沒什麼好遮掩的。

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