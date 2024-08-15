柯文哲政治獻金假帳風暴 搜索7地約談6人

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正的事務所共七處地點，並約談端木正及木可公關負責人李文娟、李文娟胞兄李文宗、尼奧與時樂負責人戴利玲等六人，端木正及李文娟列偽造文書罪被告，深夜移送北檢偵訊，釐清帳目核銷流程。

檢調赴民眾黨部調閱憑證

據了解，檢調單位懷疑有大筆競選支出流向柯文哲與黃珊珊友好的公關公司，昨天赴民眾黨部調閱六箱憑證，雖未進行搜索，但偵查步驟已朝柯文哲進逼，檢調單位也不排除約談柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊說明。

據透露，檢調要釐清三大方向。首先是柯文哲被質疑競選經費作假帳，根據政治獻金申報資料，競總支付五百萬、兩百萬、二一六萬元等三筆款項給承辦造勢活動的「時樂」與「尼奧」公司，但兩家公司聲稱沒有收到任何申報款，也沒有這項合作案，檢調查扣出帳紀錄和銀行帳本，釐清有無款項流入相關人士口袋。

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報風波，檢察官昨天指揮調查局搜索木可公司， 檢調同步約談端木正合作夥伴陳韋瑄（圖），釐清柯辦造勢經費是由誰擅打，陳男詢後改列偽造文書被告。記者胡經周／攝影

端木正轉包陳韋瑄處理資料

檢調查出，民眾黨委外端木正擅打經費申報資料，端木正轉包給合作夥伴、工商登記業者陳韋瑄處理，這三方究竟是哪個環節涉及偽造文書，是偵辦重點之一，昨先以證人約談陳韋瑄，但因陳說詞反覆，改列被告移送北檢偵訊後請回。

其次，是競總有高額募款流向木可公關公司，包括一筆高達一千三百萬元的授權金。

競總自稱清查後有十七筆漏報、誤報，乃受競總財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏誤報金額一八一七餘萬元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊，但因端木正發聲明強調提供簽證服務均依法令規定處理，雙方各說話，有必要釐清。

是否營造非財團捐贈假象

另外，承包製作柯文哲競選小物的立鼎行銷公司曾捐出兩筆政治獻金，但柯競總申報時卻變成數筆一萬元以下的匿名小額捐款，北檢要進一步釐清柯文哲競辦團隊有無透過會計師刻意「拆分」，再以匿名入帳申報，企圖藉此營造不收財團捐贈錢財的假象。

檢調單位昨天上午九時到位於台玻大樓的木可公司搜索，直到中午十二時廿二分左右才離開。民眾黨副秘書長許甫受訪表示，調查局北機站進行搜索並不包含民眾黨部及柯文哲辦公室，但民眾黨主動提交六箱憑證，希望檢方盡速釐清真相。

柯文哲昨天以「反省，改進，繼續前進」為題寄信給民眾黨員，談及調查局執行公務，民眾黨主動提供大選收支相關憑證，期盼真相水落石出。

柯：未再重複查核我們有責

柯文哲說，二○二四年這場總統大選，是第一次面對大規模選舉，民眾黨的確缺乏專業團隊，但是不該因陋就簡，把重要業務委外處理，而且沒有再重複查核，「我們也有責任」，要坦承識人不明、用人不當，未來會深刻檢討並改正過失，「讓許多支持者感到擔憂與失望，我身為黨主席責無旁貸。」

柯文哲說，自己非常重視每一筆小額捐款，「因為有你們，我們才能撐到選戰最後」，民眾黨會從錯誤中學習，持續反省改進，他承諾，民眾黨不會被這次的挫折擊垮，未來會繼續努力、繼續前進。

木可：帳戶合法無端遭抹黑

聲威法律事務所律師陳慶尚昨晚代表木可公司發聲明表示，檢調到木可搜索，公司除了積極配合調查，也主動提供相關資料；公司自成立以來，所有往來帳戶一切合法，無端遭受抹黑質疑甚感無奈，希望司法單位能夠盡快查明清楚，讓真相水落石出。