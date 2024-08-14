快訊

輝煌年代曾一屆招百人 文學院科系近年名額大縮編

晚間突宣布無限期停業 道禾竹北托嬰中心涉虐嬰道歉了

法國空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

柯文哲政治獻金案 檢調漏夜偵訊李文娟、端木正

中央社／ 台北14日電
柯文哲假帳案，檢調今天搜索端木正的事務所，以及木可公司，並同步約談木可負責人李文娟、會計端木正，以及尼奧、時樂負責人戴利玲（圖）到案，晚上首先約談戴利玲與會計師事務所陳姓員工。聯合報記者胡經周／攝影
柯文哲假帳案，檢調今天搜索端木正的事務所，以及木可公司，並同步約談木可負責人李文娟、會計端木正，以及尼奧、時樂負責人戴利玲（圖）到案，晚上首先約談戴利玲與會計師事務所陳姓員工。聯合報記者胡經周／攝影

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天指揮調查局兵分7路搜索會計師端木正所屬事務所、木可、時樂公司等處，並以被告身分約談端木正、木可董事長李文娟及4名證人，晚間陸續移送複訊。

監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被時樂、尼奧公司指出並未收取費用，總金額為新台幣916萬元；另外，有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。

柯文哲當時的競選團隊12日召開記者會澄清指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

端木正對此則透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

台北地檢署12日主動分他字案，由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦。國民黨台北市議員鍾小平、台灣基進同時告發柯文哲及妻子陳佩琪、柯文哲競總財務長李文宗、李文娟、端木正等人涉嫌違反政治獻金法、刑法偽造文書、背信、洗錢防制法等罪。

檢察官昨天向監察院調閱相關資料後，今天指揮調查局北機站兵分7路搜索端木正所屬精華會計師事務所、木可公關公司、尼奧、時樂等公司，以及李文娟、李文宗、端木正、時樂與尼奧負責人戴利玲等人住處。

檢調以被告身分約談李文娟、端木正，並以證人身分傳喚李文宗、戴利玲等4名證人到案，晚間陸續移送北檢，檢察官漏夜偵訊中。

李文宗 柯文哲 端木正

延伸閱讀

柯文哲申報960+110變96萬元？民眾黨：2筆款項誤登1筆

柯文哲假帳案 北檢約談時樂負責人戴利玲

柯文哲陷政治獻金申報風暴 檢調今偵訊端木正、李文娟

1個人漏報2千萬？許淑華：端木正是柯心腹 曾列民眾黨不分區

相關新聞

柯文哲申報960+110變96萬元？民眾黨：2筆款項誤登1筆

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，今天再爆出申報96萬元的素食餐費，民眾黨發言人戴于文表示，此為兩筆款項被「誤登」成一筆...

【重磅快評】阿北大戰會計師 柯文哲更需要魔術師

民眾黨主席柯文哲政治獻金疑雲延燒成司法大戰，柯文哲要告會計師端木正，監察院和檢調則兵分多路，北檢今天一早發動搜索端木正的...

柯文哲選後花70萬元政治獻金買SOGO禮券 王定宇：誰領走了？

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議持續延燒。民進黨立委王定宇今天臉書表示，柯文哲競選團隊在選後還用政治獻金買70萬元的SOGO...

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，他今天向黨員發表公開信，提及調查局執行公務，民眾黨主動提供大選收支憑證，期盼真相水落石...

1個人漏報2千萬？許淑華：端木正是柯心腹 曾列民眾黨不分區

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，北檢今天大動作偵辦。民進黨台北市議員許淑華點出兩點質疑，更喊話昨天霸氣提告的柯文哲現在...

民眾黨告端木正偽造文書⋯漏登近17筆資料、編造9筆支出

台灣民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報風波，原訂黃珊珊提告會計師端木正，民眾黨發言人吳怡萱今表示，調查局今早執行搜索，所有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。