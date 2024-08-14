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推說「來不及」就做假帳？民眾黨提告端木正 黃珊珊請辭黨職

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨立委黃珊珊14日下午前往北檢提告端木正，並宣布請辭民眾黨中央委員以示負責。（中央社）
民眾黨立委黃珊珊14日下午前往北檢提告端木正，並宣布請辭民眾黨中央委員以示負責。（中央社）

民眾黨立委黃珊珊、發言人吳怡萱與委任律師14日下午三點前往台北地檢署提告虛報帳目的會計師端木正。黃珊珊強調，她不懂為何端木正要如此虛報帳目，而她當時作為競選總幹事需要負責，因此先請辭民眾黨中央委員。

民眾黨主席柯文哲的總統競選團隊，遭爆疑似在政治獻金上作假帳，民眾黨12日曾召開記者會，指控是當初外包簽證工作的會計師端木正「擅自調節」1817萬款項，最終分成9筆、2千多萬申報，並掛在時樂、尼奧與木可3家公司，但端木正當天隨即發表聲明反駁，表示申報政治獻金過程均依法辦理。

黃珊珊請辭黨職

下午3點，民眾黨由黃珊珊與委任律師赴北檢按鈴申告。黃珊珊強調，民眾黨每一筆支出都有憑據，當她聽到會計師漏登與虛報帳目時，她也感到很驚訝。黃珊珊強調，正常人都認為一般會計師不會發生這種事，她也是正常人，因此在對帳時也曾問端木正，明知有短差為何要虛報？端木正當時回應她「時間來不及」。

黃珊珊表示，原本希望端木正可以誠實以對，但他可能還是認為會計錯誤可以補正，但這是申報政治獻金，不可能有調整、作帳的空間，而應報而未報也是不可原諒的錯誤，除了要加強內部控管，也只能依法進行提告。

黃珊珊同時請辭民眾黨中央委員，民眾黨也作出決議，將黃珊珊、競總財務主管李文宗與端木正送中評會處置。

針對柯文哲相關案情，台北地檢署上午也指揮調查局持搜索票，前往承辦會計師端木正的會計師事務所與木可公司調取相關單據、憑證進行比對，不排除約談端木正及事務所人員說明釐清案情。檢調對於今早傳出「搜索」會計師事務所動作，低調不作說明。

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民眾黨 端木正 黃珊珊

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