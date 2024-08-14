配合檢調搜索 民眾黨延後提告會計師

由於民眾黨部遭到檢方搜索，民眾黨決延後提告會計師端木正。民眾黨原訂由立委黃珊珊、發言人吳怡萱14日至北檢對「調節」政治獻金的會計師端木正按鈴申告，但最終僅由吳怡萱出面受訪，表示為配合檢方辦案，相關人員都在黨部接受調查，因此延後提告端木正。

針對柯文哲相關案情，台北地檢署上午也指揮調查局持搜索票，前往承辦會計師端木正的會計師事務所與柯文哲辦公室調取相關單據、憑證進行比對，不排除約談端木正及事務所人員說明釐清案情。檢調對於今早傳出「搜索」會計師事務所動作，低調不作說明。

配合調查延後提告

民眾黨主席柯文哲的總統競選團隊，遭爆疑似在政治獻金上作假帳，民眾黨12日曾召開記者會，指控是當初外包簽證工作的會計師端木正「擅自調節」1817萬款項，最終分成9筆、2千多萬申報，並掛在時樂、尼奧與木可3家公司，但端木正當天隨即發表聲明反駁，表示申報政治獻金過程均依法辦理。

但民眾黨隨後也回應說，端木正在對帳時，有親口跟他們坦承調節的狀況，因此隨後也在13日發布採訪通知，通知媒體要由黃珊珊、吳怡萱提告端木正。但14日中午11點僅吳怡萱代表出席受訪。她先宣布，由於檢方已經到民眾黨位於台玻大樓的黨部進行搜索，相關人員要配合調查，所以延後提告端木正。

檢調大動作搜索

有媒體質疑，若只有會計師端木正漏報，或是擅自調節，為何木可公司要終止營運？吳怡萱回應說，這是兩件事情，她雖然無法替木可回答問題，但從木可當初發的聲明來看，木可成立目的就是支持在地店家、發想有關柯文哲的創新文宣，如今要宣布終止營運是公司自己的考量，與會計師作帳無關。

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