快訊

蕭旭岑建議盧秀燕選黨主席掀波 國民黨3組人馬調兵遣將了

黃珊珊請辭民眾黨中央委員 端木正、李文宗移送中評會

親戚小孩想讀1科系！網一票搖頭「不要浪費生命」：以後會被AI取代

配合檢調搜索 民眾黨延後提告會計師

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨發言人吳怡萱14日表示，原本要對會計師端木正提告，但因配合檢調搜索，所以延後。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨發言人吳怡萱14日表示，原本要對會計師端木正提告，但因配合檢調搜索，所以延後。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

由於民眾黨部遭到檢方搜索，民眾黨決延後提告會計師端木正。民眾黨原訂由立委黃珊珊、發言人吳怡萱14日至北檢對「調節」政治獻金的會計師端木正按鈴申告，但最終僅由吳怡萱出面受訪，表示為配合檢方辦案，相關人員都在黨部接受調查，因此延後提告端木正。

針對柯文哲相關案情，台北地檢署上午也指揮調查局持搜索票，前往承辦會計師端木正的會計師事務所與柯文哲辦公室調取相關單據、憑證進行比對，不排除約談端木正及事務所人員說明釐清案情。檢調對於今早傳出「搜索」會計師事務所動作，低調不作說明。

配合調查延後提告

民眾黨主席柯文哲的總統競選團隊，遭爆疑似在政治獻金上作假帳，民眾黨12日曾召開記者會，指控是當初外包簽證工作的會計師端木正「擅自調節」1817萬款項，最終分成9筆、2千多萬申報，並掛在時樂、尼奧與木可3家公司，但端木正當天隨即發表聲明反駁，表示申報政治獻金過程均依法辦理。

但民眾黨隨後也回應說，端木正在對帳時，有親口跟他們坦承調節的狀況，因此隨後也在13日發布採訪通知，通知媒體要由黃珊珊、吳怡萱提告端木正。但14日中午11點僅吳怡萱代表出席受訪。她先宣布，由於檢方已經到民眾黨位於台玻大樓的黨部進行搜索，相關人員要配合調查，所以延後提告端木正。

檢調大動作搜索

有媒體質疑，若只有會計師端木正漏報，或是擅自調節，為何木可公司要終止營運？吳怡萱回應說，這是兩件事情，她雖然無法替木可回答問題，但從木可當初發的聲明來看，木可成立目的就是支持在地店家、發想有關柯文哲的創新文宣，如今要宣布終止營運是公司自己的考量，與會計師作帳無關。

【更多精采內容，詳見

政治獻金 會計師 柯文哲 民眾黨 端木正

延伸閱讀

京華城案 民進黨：柯文哲應對涉嫌圖利出面講清楚

政治獻金到京華城案相信柯文哲清白？蔣萬安1句話回應

柯文哲受重傷不利藍白合？ 李彥秀提三關鍵指標

檢調今搜索柯文哲辦公室 民眾黨延後提告端木正

相關新聞

黃珊珊請辭民眾黨中央委員 端木正、李文宗移送中評會

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨今天舉行中央委員會，時任柯文哲競選總幹事、現任立委黃珊珊請辭中央委員。另外，民眾...

【重磅快評】阿北大戰會計師 柯文哲更需要魔術師

民眾黨主席柯文哲政治獻金疑雲延燒成司法大戰，柯文哲要告會計師端木正，監察院和檢調則兵分多路，北檢今天一早發動搜索端木正的...

看到柯文哲被公審「很捨不得」 蔡壁如：柯政治的初心沒變

民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報惹議，台中市政府市政顧問蔡壁如今天說，一個總統候選人，不可能清楚這麼多細項，看到他...

檢調搜木可 民眾黨：沒搜柯辦 供6箱憑證盼釐清真相

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報風波，檢察官今天指揮調查局搜索會計師端木正所屬事務所，民眾黨副秘書長許甫表示，調查局北機...

柯文哲假帳案外案 葉智光、張俊堂告民眾黨工林昭印涉加重誹謗

自稱是「前木可公關公司總經理」的葉智光及立鼎公司總經理張俊堂等人，日前受訪指出，自己被當人頭，遭欠薪。木可公司指出，葉智...

綠批白告端木正浪費司法資源：916萬收據拿出來就好

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報爭議，民眾黨將提告會計師端木正。民進黨台北市議員簡舒培今天在民進黨中央黨部表示，這件事情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。