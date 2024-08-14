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吳怡萱提證據 民眾黨：交給端木正2個監察院申報權限

中央社／ 台北14日電

民眾黨陷政治獻金申報不實風波，外界質疑會計師在監察院申報系統沒有權限登帳。民眾黨發言人吳怡萱今天秀出申報系統後台截圖，表示民眾黨有6個權限，其中有2個權限就是給會計師端木正及其辦公室助理。

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，競選團隊指控是委請的會計師端木正擅自調節差額，競選團隊成員今天也將對端木正提告。但民進黨發言人吳崢昨天質疑，監察院申報系統中，有權限登帳的只有候選人本人及團隊助理，會計師只能查詢不能編輯。

吳怡萱今天上午受訪表示，如同先前在記者會說明過，柯文哲競總把會計帳目、發票、收據都委由專業會計師處理，在監察院的申報系統後台，民眾黨有6個權限，其中有2個權限就是給會計師及其辦公室助理。

吳怡萱也秀出監察院申報系統後台截圖說明，從後台的「異動人員」欄目中，可看出除了端木正外，還有他的助理「陳先生」，也能證明競總確實委請端木正處理相關帳目。

吳怡萱強調，端木正日前的聲明並未否認自行調節一事，只寫到提供簽證服務是避重就輕，而端木正為何把自行調節金額灌給尼奧、時樂等廠商，民眾黨也感到疑惑。目前有些自稱民眾黨前幕僚的人，在沒看過事實真相就對外放話、蹭聲量，實在是匪夷所思。

媒體詢問，端木正曾擔任過國寶集團財務長，跟特偵組周旋許久很有訴訟經驗，民眾黨是否規劃什麼訴訟策略。

吳怡萱提及，端木正有沒有訴訟經驗、背景如何，不在民眾黨考慮範圍，民眾黨提告是為捍衛自身權益和清白，後續法律攻防則交由律師。

外界也質疑柯文哲之前競總裝潢費過高，且場地坪數與裝潢坪數對不上。對此，吳怡萱解釋，競總租借合約本來就明定是500多坪，且不只是1樓空間，還有2樓的辦公室，有心人士不必一直在坪數與裝潢費上做文章。

至於台中市府顧問蔡壁如喊話盼柯文哲保有初心，吳怡萱回應，柯文哲一直都保有初心，即便選舉結束，仍積極檢討改正，柯文哲也帶著第三勢力和選民的期望往前進，未來民眾黨還是會用最高標準檢視自己。

吳怡萱 民眾黨 端木正

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