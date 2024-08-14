柯文哲甩鍋 吳思瑤諷「老狐狸扮兔子」

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金爭議，民進黨和時代力量同聲批評，質疑柯多次參選，早有政治獻金申報經驗，因沒經驗被會計師騙的說法讓社會無法接受。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨正上演全黨大甩鍋，把責任推給會計師，但根據選舉經驗，會計師僅負責事後查核帳目，記帳者應是競總財務人員，民眾黨把兩者混淆，明顯有問題；民眾黨已非小窮黨，參與數次中央及地方選舉，柯文哲也選過兩次台北市長，對政治獻金申報早該有經驗，不要「老狐狸扮兔子」以政治素人自居來博取同情，也呼籲喜歡主打揭弊的民眾黨立院黨團總召黃國昌趕快釐清柯的爭議，勿護短包庇。

時代力量黨主席王婉諭表示，內部財務作收支帳，外部會計師查核單據簽證，候選人必須蓋章，負起所有責任，民眾黨不僅是在挑戰法律底線，更摧毀支持者信任，請不要再用新政治的名號欺騙年輕人。民進黨立委許智傑也說，柯文哲更把責任推得一乾二淨，民眾黨若不給國人一個完整交代，可能會逐漸泡沫化。

行政院長卓榮泰指出，任何參與過選舉的人都知道財務應該透明、公開、健全，民眾黨指責的會計師已提出不同說法，若涉及法律問題，相關單位會進行處理，也希望每個候選人無論參加任何大大小小選舉都要誠實地面對選民，而且要非常嚴謹地面對財務結構及支出。