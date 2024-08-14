民眾黨：端木正承認擅調差額

政治獻金風波延燒，民眾黨針對會計師端木正向朋友訴苦聲稱，查帳時柯文哲及時任競選總幹事黃珊珊不在現場，由其一人查帳，還說不知道記者會的內容、競選團隊故意不邀請等事，時任柯競總副總幹事陳智菡昨天說，「人性險惡，已經把人害得這麼慘了，還不願意說實話，比無良還糟。」

陳智菡說，柯文哲、黃珊珊當天確實不在現場，而是由時任競辦主任周榆修督導，加上競選團隊另名會計共有八人，「查出假帳的不是端木正及其助手」，端木正只坐在旁邊看大家找出假帳。

競選團隊十一日請端木正到中央黨部匯報隔天記者會方向和內容，當面詢問有沒有錯誤之處，儘管對方回應「基本上智菡說的沒有錯」，但有準備簡報辯駁，當場坦承擅自調節，理由是時間太趕、會計師合法調節、監察院系統很難用，甚至把責任推給助手「因為臨時人員經驗不足」，但這些說法被現場所有人打臉。

民眾黨發言人吳怡萱也說，端木正放話「公親變事主」讓民眾黨非常不能接受，早在時樂與尼奧公司發布聲明的第一時間，柯文哲競選團隊就致電端木正，得到的答案是「作帳錯誤、當中有瑕疵」，但愈聽愈奇怪，因此馬上展開全面清查。

查帳時，端木正坦承擅自調節差額，親口說出九百多萬元都是由他憑空捏造，「我們有憑有據，現場的人都聽到了。」專業會計師竟然會說出這樣的話，然後擅自調節差額，是競總始料未及。

另外，前天有自稱是「前木可公關公司總經理」的葉智光出面指控，雖然他對外說是「總經理」，但其實是「人頭」，沒有權限看任何帳務資料。木可公司昨天透過律師發聲明強調葉智光（sky）從未任職木可公司，對不實言論絕不寬貸，將委請律師提告。

聲明表示，木可公司要公開請教立鼎公司及業務接洽代表人葉智光，如果木可欠款，為何在這麼長的時間裡不直接上法院提告求償？立鼎聲稱代墊鉅款，鉅額款項代墊不易，為何不與木可簽訂任何書面憑證以維護自身權益，實在有違商業常理，還是只是藉機造謠炒作話題？葉智光聲稱擔任過木可總經理，可有薪資證明？勞健保證明？或其他可佐證之資料？

葉智光昨晚表示，為還原事實，捍衛清白，今天將對木可提出刑事告訴。