黃珊珊、李文宗自請處分 將送中評會

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳疑雲，時任競總總幹事黃珊珊、財務長李文宗自請處分，預計送交中評會處理。民眾黨中評會主委李偉華昨天說，現在要先了解相關狀況，再來擇期安排時間處理，還要考量中評會委員時間許可、案情急迫性等因素。

民眾黨秘書長周榆修前天在直播節目透露，針對會計師端木正申報不實的問題，這不只是會計師有責任，身為財務長的李文宗也沒有善盡責任，李文宗已經道歉，「既然他是黨員，就把他送到中評會」；至於黃珊珊，也有自請處分，兩人都會移送中評會處理。

民眾黨中評會過往多為周四開會，李偉華昨受訪表示，中評會要先了解相關狀況再安排時間開會，同時也要考量中評會委員時間許可、案情急迫性，目前沒有時間表。

民眾黨發言人吳怡萱則說，李文宗、黃珊珊在這次的政治獻金申報事件，必須要有相對應責任，兩人都已經自請調查，中評會也會依照規定辦理。

依民眾黨紀律評議裁決準則，黨員違紀指言行違反正直誠信原則、破壞民眾黨名譽或和諧，處分包括警告、停權與除名，其中在廉政透明公約部分，包括違反公職人員利益衝突迴避法、政治獻金法、遊說法等規定，得視情節輕重應予以除名或停權處分。