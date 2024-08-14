新聞眼／民眾黨大危機 反黃珊珊聲浪再起

柯文哲爆發選總統大選政治獻金申報不實涉假帳爭議，民眾黨這兩天都籠罩在低氣壓下，連創黨元老、柯文哲昔日心腹蔡壁如都點名，柯文哲近年是不是因為相信身邊的人而忘卻當初選民是如何凝聚出一股感動的力量、柯要感動人民的心還在不在？民眾黨正面臨創黨以來最大危機。

假帳爭議延燒，民眾黨內長期隱憂也浮上檯面；黨內劍指時任競選總幹事黃珊珊，點名黃知所進退以示負責。

民眾黨內對黃珊珊的不滿，早在二○二二年黃以無黨籍參選台北市長就埋下，當時民眾黨跟柯文哲全力相挺支持，黃珊珊卻不願以民眾黨籍參選，讓部分黨內人士頗有微詞，認為黃珊珊就是來蹭民眾黨。黃珊珊競選市長失利後，卻搖身一變擔任柯文哲競選總幹事，成為民眾黨核心，深受柯文哲倚重，更引起許多雜音。

黃珊珊擔任柯文哲競選總幹事期間，遭黨內質疑用人唯親唯私；攤開民眾黨不分區名單，幾乎都是黃珊珊的人馬，甚至創下擔任操盤手把自己排在不分區立委排名第一位的紀錄，再度引發黨內不滿，質疑黃珊珊球員兼裁判，但在柯文哲力挺下，黃珊珊在民眾黨地位屹立不搖。

當初柯文哲與國民黨簽訂六點協議，就是黃珊珊在緊要關頭介入，讓柯改變心意，翻臉撕破藍白原本達成的協議，導致藍白雙輸綠營得利。如今柯文哲競選政治獻金爆出申報不實爭議，黃珊珊卻把責任都推給會計師，身為競選總幹事，經手競總重要事務，絕非雙手一攤稱不知情就能推得一乾二淨。

柯文哲深陷作假帳疑雲，清廉形象破功，黨內一股反黃珊珊的勢力批評柯文哲識人不明，內外雙重危機已經危及柯的領導地位。面對迄今還說不清楚的帳目疑雲，柯文哲若不能公開透明全面清查，給民眾一個清楚交代，恐將自砸招牌，讓民眾黨走向泡沫化。