假帳疑雲…民眾黨今告端木正 會計師友人透露「他與柯營鬧翻」

民眾黨主席柯文哲政治獻金疑雲延燒，監察院昨天表示已派員查核，釐清是否虛報及會計師責任；前天分案調查是否涉犯偽造文書的台北地檢署，昨天也向監院調取政治獻金資料進一步釐清。會計師端木正持續「神隱」，與柯辦「隔空」各說各話，柯文哲怒嗆「直接叫律師告他就好」，民眾黨表示，今天上午將對端木正提出告訴。

京華城案 檢方再傳喚2證人

柯文哲除了政治獻金爭議遭調查，被控放寬京華城容積率圖利建商一案，檢察官繼前天依被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲並命限制出境、出海、限制住居後，昨天再以證人身分傳喚時任北市都市計畫委員會委員陳春銅及陳明吉作證。

陳春銅是良茂建設公司董事長，也曾任台北市不動產開發公會理事長，陳明吉則是國立政治大學財務管理學系專任教授，兩人庭訊後請回。法界人士認為，檢察官應正在確認當年都委會委員意見與同意給京華城最高容積率的決議過程，相關證詞鞏固後，將傳喚最後蓋章的柯文哲到案說明。

監察院昨發布新聞稿指出，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈申報的總統大選政治獻金會計報告書公開查閱，各界反映發現多筆高額政治獻金支用爭議，民眾黨公開坦承帳務瑕疵，募款演唱會售票收入、衍生指涉簽證會計師違反或廢弛業務上應盡義務等質疑，均已派員查核。

監院說，依政治獻金法，擬參選人收受政治獻金收入若未開立受贈收據、未存入專戶，無合法憑證而虛報政治獻金支出，處新台幣六萬元以上、一二○萬元以下罰鍰，且未存入專戶之金額將沒入，若在查核中發現會計師查簽涉違反相關規定，經監院廉政委員會決議後，將報請會計師懲戒委員會懲戒，發現其他犯罪嫌疑也會移請檢察機關偵辦。

當面對質 柯文哲嗆直接提告

柯文哲昨在民眾黨內部會議前受訪時表示，會找財務長李文宗跟端木正對質；被問到是否會親自當面對質？他回說「直接叫律師告他就好。」時任競總副總幹事陳智菡表示，競選團隊委託端木正做財務處理，對方沒如實申報甚至違反會計守則，導致民眾黨名聲遭受重大影響，如果端木正堅持發出模糊聲明而不願意出面具體說清楚，「我們可能被迫要採取法律行動」。

前幕僚質疑沖帳 背後有高人

記者昨天致電端木正，但無法取得本人回應。端木正的友人透露「他與柯營鬧翻了，還氣到無法入睡」，整個人非常爆炸，盼外界給點時間。民眾黨前幕僚柯昱安聲援端木正說，他認識的端木正非常和藹，就算想便宜行事，也解釋不了為什麼專挑尼奧跟時樂這兩家友好廠商去沖帳，背後真的沒有高人指示嗎？他打問號。

陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，做帳和查帳在本質上就是利益衝突，法律規定做帳者和查帳者不能是同一人，違反會計專業或倫理會遭嚴重懲戒，很難想像負責查核的會計師會便宜行事亂調帳目，也很難想像查核的會計師去幫當事人做帳，民眾黨「愈說愈令人疑惑」。