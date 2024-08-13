吳思瑤酸：黃國昌喜歡揭弊 快釐清柯文哲政治獻金爭議

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金爭議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民眾黨正在上演全黨大甩鍋，把責任全推給會計師；但根據選舉經驗，會計師僅負責事後查核帳目，記帳者應是競總財務人員，民眾黨把兩者混淆，社會無法接受。

吳思瑤指出，從此事件也看出，民眾黨已經不是一個小窮黨，他們成立了5年，參與數次中央地方選舉，並非沒有政治資源，柯文哲不要以政治素人自居，博取同情。關於政治獻金的規範，法規只有一部，近年也沒有大更動，柯文哲早該有經驗，不要老狐狸扮兔子。

吳思瑤說，民眾黨與柯文哲的形象崩盤，誠信毀於一旦，民眾黨接下來要過3關， 首先是「政治獻金法」檢驗；再者是要接受司法調查；最後，還得面對民眾的政治道德誠信檢視。從昨天民眾黨記者會越說明，問號越多狀況看來，顯然這些關卡都過不了。

吳思瑤呼籲，民眾黨立院黨團總召黃國昌既然這麼喜歡主打揭弊，不用捨近求遠，應趕快對柯文哲政治獻金爭議案做釐清，切勿護短包庇。