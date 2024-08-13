柯文哲捲政治獻金申報風波 卓榮泰籲嚴謹面對

民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，行政院長卓榮泰今天回應媒體提問時表示，民眾會檢驗候選人政治獻金申報是否公開健全，任何候選人都必須做到誠實面對選民、嚴謹面對財務結構支出。

柯文哲遭指總統大選政治獻金申報不實，他昨天邀集選舉幹部等舉行記者會說明，時任競選副總幹事陳智菡解釋，調查發現共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

卓榮泰今天訪視台電職場互助教保服務中心，並於活動前接受媒體訪問時指出，有看到昨天柯文哲等人舉行記者會並指責會計師等，提出不同說法，屬於他們內部問題的應向社會公開，若涉及任何法律問題，相關單位也會進行處理。

卓榮泰強調，曾參與選舉的人都知道，民眾會在事後檢驗候選人政治獻金申報等財務是否公開健全，希望任何一位候選人無論參加大大小小選舉，都必須誠實面對選民、嚴謹面對財務結構支出，唯有這樣才不會對候選人造成傷害。