民眾黨真正危機非帳務！黃暐瀚點出重生關鍵：柯粉別再「尾巴搖狗」

民眾黨主席柯文哲深陷2024總統大選政治獻金風暴，民眾黨昨（12日）下午記者會將矛頭指向精華會計師事務所會計師端木正，對此，端木正以精華會計師事務所名義發出聲明稿，強調「本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理」，雙方各說各話。媒體人黃暐瀚對此也發表看法，強調民眾黨現在真正的危機不是帳務，而是整黨上下的「自省能力」。

黃暐瀚在臉書發文指出，民眾黨這次記者會，將矛頭指向會計師，情節雖然離奇，但一切真相還要等檢調結果才好說，「只要之後檢調偵查結果無誤，那就是會計師一人的問題；反之，若會計師跟檢調的說法與記者會內容不一樣，那更嚴重的政治風暴，即將到來」。

黃暐瀚強調，民眾黨這次為了帳務風波焦頭爛額，但此刻他們真正的危機並不是帳務，而是整黨上下的「自省能力」，因帳務風波剛出現時，柯總部都還沒對外回應，支持者們已到處出征、寸草不生。黃暐瀚直言，民眾黨支持者在真相未明之前，先無差別相信柯文哲、相信黨中央的情形，像極去年選前，柯民調明明落後，但支持者深信「阿北會贏！民調不準」；形勢明明不利，但支持者大喊「媒體都收錢辦事，阿北會有六百萬票」。

黃暐瀚直言，柯文哲與柯粉的關係一開始是「狗搖尾巴」，後來變成「尾巴搖狗」，最後尾巴從狗身上掉下來，掉在地上，還繼續在搖。若柯粉相信柯文哲，就該真的相信「理性、務實、科學、公開、透明」，唯有這樣，民眾黨才有可能浴火重生。