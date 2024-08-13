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民眾黨 續查41萬元以下支出

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁張睿廷陳熙文唐筱恬／台北報導

民眾黨清查政治獻金申報資料，一開始就打算逐筆清查，但因資料太多，且金額短差數字高，因此依循專業會計師建議，從大筆支出開始撈；原本設定的查核界線為五十萬元以上，後來才擴大至四十一萬元以上。

時任柯文哲競選副總幹事陳智菡表示，時樂指控有五百萬元申報不實，競選團隊在上周末展開清查，因為競選期間款項非常多，目前僅先進行到第一階段，亦即查核四十一萬元以上的支出，而當中就有多筆支出漏報，內容包括競選小物訂金、電台宣傳費、競選總部裝潢保證金、物流處理費、文宣製品費用、全國電視廣告、影音專輯製作費用等，總數十五筆。

陳智菡說，選舉期間有非常多小額募款，統稱為競選總部收入，支出部分則有小物製作、場地支出、活動製作等費用，收入減掉支出就是選舉剩餘款項，競選團隊委託給端木正，結果漏報一千八百多萬，剩餘支出可能也有漏報情形，因此會逐筆清查有無單據、申報監察院，還會繼續清查剩餘款項及資料。

國民黨主席朱立倫說，所有候選人申報政治獻金都要受到社會檢驗，盡快釐清是最重要的。

柯文哲前幕僚柯昱安則質疑，會計師在簽核帳款過程中，若沒人下指導棋，怎知道要把九一六萬元金額申報給木可、尼奧、時樂？為何千挑萬選都剛好是與黃珊珊友好的公司？

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，柯文哲假帳疑雲要過三關，包括監察院、台北地檢署、社會誠信，昨天記者會非但沒釋疑，還增加更多疑點，讓人不能接受的是民眾黨都甩鍋給會計師。

柯文哲

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