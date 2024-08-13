木可火速關門 前總經理自稱人頭

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，一筆高達一千三百萬元的授權金流入「木可公關公司」的帳款也被執行說不清楚，木可公司昨火速宣布暫停運作，清算後的盈餘將捐給公益團體。

木可前總經理ＳＫＹ、立鼎公司負責人ＪＥＦＦ昨接受三立iNews電視節目「關我什麼事」訪問時透露，自己完全沒有看這些資料的權限，雖然對外稱總經理，但其實只是人頭，沒有任何職權，「看到這些費用，下巴都快掉了，因為我們一直都以為他們沒錢」。

柯文哲昨親上火線釋疑政治獻金作帳問題前，民眾黨先轉發木可公司三點聲明，提及近期爭議與批評，造成公司及相關夥伴嚴重影響，為避免爭議延續，即刻起暫停運作，依法進行公司清算，同時本著取之社會、用之社會，並回應支持者期待，清算後的所有盈餘將全數捐給公益團體。

另外，針對柯文哲妻子陳佩琪在臉書爆料，為開設「小草咖啡廳」，考量自己具公務員身分，不能擔任公司負責人，便用別人名義開公司，事後遭披露人頭就是兒子柯傅堯，公司名稱為「智堯資訊傳媒有限公司」。

柯文哲表示，選舉完後認為組織是民眾黨弱項，當時有全國性小草咖啡連鎖店計畫，陸續有在準備，但「生意囝歹生（指想要生出會做生意的小孩不容易），討論到現在也還沒做，「目前為止，東西就擺在那裡，故事就是這樣而已」。

獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵昨在柯舉行記者會時突然現身，質疑柯的公開透明都是騙人的，與民眾黨工作人員發生肢體衝突，讓記者會一度延宕五分鐘。