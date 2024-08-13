柯競總幹部：報帳要木可老闆審核

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實疑雲，多筆選舉募款流向木可公關公司。柯總統大選競總財務長李文宗昨天說，競選期間所有憑證都是由他簽字，每筆單據跟銀行進出都有根據，因人力短缺且相信專業才委託會計師處理，對於自己未善盡二次查核責任，必須向支持者和廠商鞠躬道歉。

針對外界質疑競總交付木可公司一三〇〇萬元授權金部分，李文宗表示，一般業界認為授權是對方給錢，但申報登載的授權金主要是木可替競總處理競選小物的費用，木可真正對外營業是去年十月以後，真正有獲利在年底，立鼎公司曾是合作夥伴但雙方沒合約，「不論是競選總部、木可公司，都沒有欠款。」

另外，時任柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉指稱，當時報帳要經過木可公司老闆李文娟審核，但財務總管明明是李文娟的哥哥李文宗。李文宗表示，所有憑證都由他本人簽字，「有關財務的事情非常多，她（李文娟）協助而已」；民眾黨發言人吳怡萱則澄清，李文宗不是木可公司的董事長或負責人。

民眾黨昨舉行「二〇二四總統大選柯文哲政治獻金說明」記者會，時任競選副總幹事陳智菡說，經過第一階段查核，共有十五筆漏報、二筆誤報的支出，金額約一八一七萬餘元；競總財務部委託端木正進行登載工作，對方在未與競總任何人商量下，擅把金額調節成九筆申報，這些公司並不知情才會發聲明。

時任競選總幹事黃珊珊說，競總每周把支出憑證與銀行紀錄交給會計事務所處理，照理應逐筆上傳，但有很多筆未在申報範圍內，也就是「漏報」，當漏報累積到最後結算時就出現「短差」，結果會計師自行調節而成了「虛報」，中間沒有人偽造發票、支出憑證，每筆支出都用在選務上。她說，目前清查短差約一千八百萬、調節約二千萬元，會向監察院提出補正。

「會計作業可以補正，政治上絕不容任何作假；競總明明有支出憑證，沒必要虛報支出。」黃珊珊昨貼臉書說，會計師擅自繕打不實支出登載於監察院之公示資料，造成無辜廠商被質疑牽累，這種行為符合那門子法規？會計師持專業證照接受委託本應善盡職責，今造成競總信譽巨大損害，希望端會計師誠實面對，希勿自誤。