京華城案／防串供 游淑慧籲速約談柯文哲

台北地檢署昨以被告身分傳喚北市前副市長彭振聲，訊後彭被限制出境、出海及限制住居。北市議會京華城調查小組召集人游淑慧說，希望檢調盡速約談其他當事人，包含前市長柯文哲，避免串供並早日釐清真相。市議會調查小組原訂本月廿日邀彭振聲到議會說明，因司法調查中，彭是否出席出現變數。

游淑慧說，彭振聲列被告，並限制出境住居，她沒有太大意外，畢竟彭就是市府的第二號角色，彭就是有參與這件事，接下來就看彭是否轉為汙點證人。

台北市長蔣萬安昨表示，市府態度非常清楚，就是盡快釐清真相，也會全面配合檢調調查；他立場一致，就是「毋枉毋縱」。

據了解，彭有表達希望說明時間延後，不過現在被列被告，是否還會配合議會行政調查？游淑慧說，議會調查還是照進度走，她一開始就說過「彭振聲能不能來，都不會影響議會的調查進度與結果」。

游淑慧認為，檢調傳喚彭說明舉證的時間有點短，以案情如此複雜來看，應該是彭已將完整書面說明給檢調，尤其這次京華城案是檢廉調三方聯合調查，之前議會專案小組開會，她也要求政風必須列席，每次會議紀錄都交檢廉調參考；她認為，地檢署傳喚彭出庭，應該只是最後拼圖而已。

至於北市議會京華城案調查報告何時出爐？游淑慧說，調查報告本來七月底就要出來，因彭振聲主動聯繫說，希望議會給他一個說明機會才延宕，「議會的報告，隨時可以出爐」。

游淑慧表示，她希望檢調也可以約談議會約談不到的京華城代表人、柯文哲等人，若檢調調查過程需要議會作證，她也願意以議會專案調查小組召集人身分配合檢調說明。