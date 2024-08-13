聽新聞
test
0:00 / 0:00

京華城案／檢傳喚彭振聲 限制住居出境

聯合報／ 記者房荷庭林銘翰／台北報導
台北地檢署偵辦京華城案及北士科案，昨天上午以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲（右），庭訊約兩個半小時。檢方訊後，依涉嫌瀆職等罪諭知彭限制出境、出海、限制住居。記者房荷庭／攝影
台北地檢署偵辦京華城案及北士科案，昨天上午以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲（右），庭訊約兩個半小時。檢方訊後，依涉嫌瀆職等罪諭知彭限制出境、出海、限制住居。記者房荷庭／攝影

台北市前巿長柯文哲因京華城等案被控涉嫌圖利，台北地檢署昨天上午以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲到案，庭訊約兩個半小時；檢方認為彭涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌重大，尚無羈押必要，且配合傳喚到庭，命彭限制出境、出海、限制住居。

柯文哲與彭振聲被告發三大案件，分別為京華城改建案、北投士林科技園區設定地上權案，以及台北市萬大第一果菜及魚類批發市場案，三案均由廉政署立案調查。檢廉五月間陸續約談北市都發局、都更處多名承辦人員，釐清京華城容積率簽辦過程。

北檢昨天上午以被告身分傳喚彭振聲，訊後命限制出境、出海、限制住居。面對媒體追問，彭振聲不發一語。

北士科案為台北市政府拍板將北士科Ｔ１６、Ｔ１７及Ｔ１８三塊基地分開招標，其中Ｔ１７及Ｔ１８免投資計畫書，降低權利金底價，最終由新光人壽得標，外界質疑北市府涉嫌圖利。

京華城案因容積率達八四○％，遭質疑建案容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱；都委會通過是否有市府高層介入京華城容積獎勵等部分。

萬大第一果菜及漁類批發市場改建案，柯文哲遭控讓台北市議會通過四十九億元追加預算，以利中華工程興建完成果菜市場，以「減項發包、追加預算」方式圖利中華工程，涉犯貪汙治罪條例之圖利罪。

針對北檢傳喚彭振聲並諭令限制出境、出海，民眾黨昨沒有相關回應。另外，柯文哲昨舉行政治獻金說明記者會，媒體詢問京華城案，他則是不發一語快步離場。

柯文哲

延伸閱讀

檢調辦京華城案 游淑慧：傳彭振聲舉證應是最後拼圖

【重磅快評】假帳案+三大案 柯文哲餵鯊秀變烤魚秀

京華城案涉圖利罪嫌重大 彭振聲遭限制出境出海

京華城案彭振聲限制出境 游淑慧這理由：盼速約談柯文哲

相關新聞

假帳爭議未止血！柯團隊點名會計師3大錯 會計師發聲明反擊

民眾黨主席柯文哲昨天舉行記者會說明政治獻金爭議，他與團隊表示目前查出十五筆漏報和兩筆誤報，金額約一八一七萬元，點名會計師...

新聞眼／圍繞柯的裙帶關係 難釋假帳疑雲

民眾黨主席柯文哲當年以素人從政，打破政治人物框架，曾贏得不少掌聲；但他自恃「高智商」的性格也惹來不少麻煩。如今身陷作假帳...

民眾黨政治獻金風暴延燒 李文宗、黃珊珊將移送中評會

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，民眾黨秘書長周榆修今天表示，不只是會計師端木正有責任，時任競選總幹事黃珊珊也有自請處分...

民眾黨反擊端木正：聲明稿未否認漏登資料、便宜行事

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報疑雲，會計師端木正今天發布聲明，指提供的簽證服務均依法令規定處理。柯文哲競選總部副總幹事...

查出漏報…責任卻全推給他 端木正「公親變事主」

民眾黨指控會計師端木正便宜行事，自行調節支出一八一七萬元，端木正反擊一切依法行事，讓各界霧裡看花。身為會計師的國民黨前立...

木可火速關門 前總經理自稱人頭

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，一筆高達一千三百萬元的授權金流入「木可公關公司」的帳款也被執行說不清楚，木可公司昨火速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。