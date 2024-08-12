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「蒔間」拿柯千萬宣傳找不到人…會計事務所切割：只是這種關係

中央社／ 台北12日電

利安達平和聯合會計師事務所遭牽扯柯文哲政治獻金風波，事務所今天發布聲明表示，蒔間公司的前身軍宇公司，雖有委託代理記帳報稅業務，但自蒔間成立開始，未曾將公司地址登記在事務所，不應以利安達事務所總機為連絡電話。

外界近來質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，其中一個爭議是蒔間公司成立不久後，就拿到柯競總千萬元宣傳費，且近日許多媒體致電蒔間公司欲採訪時，應聲的是利安達平和聯合會計師事務所的總機，引發議論。

對此，利安達平和聯合會計師事務所今天透過聲明表示，蒔間有限公司原名為軍宇有限公司，於民國106年4月5日自行成立，成立後曾委託事務所代理記帳及報稅等業務，事務所依公司要求登載相關會計紀錄，並據以提出稅務申報。

聲明指出，經查軍宇公司在民國112年7月5日正式更名為蒔間有限公司，並於今年8月1日遷址至台北市大安區信義路四段96號9樓。

聲明表示，蒔間公司自成立開始，未曾將公司地址登記在事務所，亦不應以事務所總機為連絡電話。

柯文哲

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