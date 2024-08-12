民眾黨反擊：端木正親口承認調節差額

會計師端木正今天透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案所提供的簽證服務，均依法令規定處理。民眾黨晚間指出，擅自調節差額是端木正親口承認，盼端木正誠實為上，還給競選團隊清白。

外界近來質疑民眾黨主席柯文哲的總統大選政治獻金申報不實，當時的競選團隊今天開記者會澄清。時任競選副總幹事陳智菡指出，經調查後發現，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。

民眾黨記者會結束後，端木正透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

對此，陳智菡晚間發布聲明指出，今天記者會已公布被端木正漏登、誤登的大筆款項，所有相關支出皆有時間、匯款紀錄、收據、發票，卻遭端木正漏登，並在未經告知競總任何人的狀況下，便宜行事自行調節。

陳智菡表示，從精華會計師事務所的聲明稿，可看出端木正並未否認以上事實。

陳智菡指出，會計師擅自調節差額，皆為端木正在週末與競選團隊共同查帳時，現場親口承認，柯文哲競選團隊每月付出新台幣7萬餘元委託端木正，並提供所有憑證，卻被會計師不當處理，引發外界爭議、遭致名譽受損。

陳智菡表示，盼端木正誠實為上，並清楚向監察院、檢察署等單位詳盡說明，善盡會計師責任並還柯文哲競選團隊清白。