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政治獻金風暴甩鍋會計師 柯記者會不道歉難止血

台灣醒報／ 台灣醒報記者呂翔禾╱台北報導

民眾黨主席柯文哲面對競選總統時的政治獻金申報疏漏，團隊不僅將責任通通推給會計師，出面道歉的竟是時任競總財務長李文宗與競選總幹事黃珊珊。他本人僅表示「會用最快速度補正，並在錯誤中學習、以最高標準要求自己」，但卻未清楚交代後續的蒔間公司金流與小草咖啡館等爭議，恐讓火愈燒愈大。

甩鍋會計時屬罕見

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，他12日率領時任競選團隊親上火線說明，但記者會開始後，大多時間都是由時任競總副總幹事陳智菡、總幹事黃珊珊與財務長李文宗說明，並宣稱都是會計師事務所登錄錯誤，導致1817萬漏登，並由事務所做成9筆、共2千多萬的帳，掛在3家公司下。

李文宗在現場還說，因為財務部人力不足，因此將相關業務全部外包事務所，但政治獻金經過多年修法，早就有明確的法律規範，且藍綠兩黨長期以來，大多也是候選人內部作帳，很少有人外包給會計師而不監督，如此大動作撇清責任，讓外界更生疑慮。

柯缺乏主席擔當

另外，柯文哲夫人陳佩琪日前被爆用兒子名義開公司設「小草咖啡廳」，面對此質疑，柯文哲僅在記者會上指出：「在大選後發現組織是民眾黨的弱項，因此有一個全國性的小草咖啡連鎖店計畫，有陸續在準備，但到現在都還沒做。」但陳佩琪開設人頭公司情節相當嚴重，卻只說「陸續在準備」，讓外界持續質疑。

照理來說，政黨內部爆發如此重大醜聞，即使尚未釐清真相，作為黨主席，柯文哲也應該承擔責任道歉、以表誠意。但現場鞠躬頭最低的卻是李文宗，黃珊珊也僅是坐著稍微低頭道歉，一旁的柯文哲冷眼看著一切發生。再加上柯文哲放任老婆陳佩琪、母親何瑞英多次透過媒體與臉書放話，累積下來的所有作為，似乎有失主帥風範、缺少承擔的勇氣。

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柯文哲

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