柯文哲政治獻金疑雲 木可公司：即刻暫停運作

民眾黨主席柯文哲遭控總統大選募款流向木可公關公司。木可公司今天發布聲明指出，為避免爭議延續，公司「即刻暫停運作」並依法進行清算。清算後的所有盈餘，將全數捐給公益團體，讓「相信美好台灣」的精神得以延續。

外界質疑民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向與柯文哲、民眾黨立委黃珊珊友好的公關公司，民眾黨上週坦承有帳務瑕疵，「作假帳」風波越演越烈。柯文哲今天下午偕時任競選總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗舉行記者會對外說明。

木可公關行銷有限公司董事長李文娟今天發布聲明稿指出，近期各界對於木可公司的爭議與批評，造成木可公司及相關合作夥伴嚴重影響，為避免爭議延續，木可公司聲明「即刻暫停運作」並依法進行公司清算。

木可公司表示，公司成立的宗旨，希冀發揚柯文哲競選總統時的理念，並以結合創新風格及台灣在地商家，設計出優質的商品，藉此匯集更多支持力量，持續深耕並認同柯文哲的理念。

木可公司指出，本著取之於社會用之於社會的精神，並回應支持者的期待，木可公司清算後的所有盈餘，將全數捐給公益團體，讓「相信美好台灣」的精神得以延續。