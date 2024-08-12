京華城案涉圖利罪嫌重大 彭振聲遭限制出境出海

前台北市長柯文哲任內涉京華城案等爭議，北檢今天傳喚前北市副市長彭振聲，檢察官認為彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利罪罪嫌重大，但目前尚無羈押必要，諭令限制出境、出海、限制住居。

台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭質疑護航業者。另外，台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議紀錄涉嫌造假等。

台北地檢署今年5月間分他字案，案由為貪污治罪條例，柯文哲被列被告，由檢肅黑金專組檢察官林俊言偵辦，已指揮廉政署北部地區調查組蒐證、調卷及約談相關承辦人員。

北檢今天以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、北市副市長的彭振聲到案，說明京華城案的決策過程。

經過3小時訊問，檢察官認為彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌重大，但目前尚無羈押必要，且配合傳喚到庭，諭令彭振聲限制出境、出海、限制住居。