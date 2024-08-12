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柯文哲政治獻金疑雲 綠：民眾黨有3關要過

中央社／ 台北12日電

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實爭議，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民眾黨現在有3關要過，政治獻金法調查、司法調查，及社會觀感、政治責任，若無法合理釋疑，社會公信恐毀於一旦，對柯文哲標榜清廉政治是鋪天蓋地的崩盤。

吳思瑤今天上午在立法院舉行輿情說明記者會。她表示，政黨在競選期間所有的財務都是依據政治獻金法，民眾黨成立5年了，絕非是一個沒有選舉及實務運作經驗的政黨，也絕對不是過去民眾黨所說是沒錢沒勢的小黨，民眾黨作為台灣主要政黨之一，依據國家法規來做合理合法的管控，都是每一個政黨應盡的義務，也應該受到社會的公評。

吳思瑤指出，現在披露的訊息都屬於肉眼可見、明顯且重大的弊端，絕對不是瑕疵而已，民眾黨現在要過3關，第1關是就競選帳目的部分，政治獻金法有明確規範，現在監察院將列入查核範圍，第2關是司法調查，目前所知有人去檢舉，台北地檢署也主動分案調查，司法調查是否涉及背信、詐欺、登載不實等，應當坦然接受司法調查。

吳思瑤說，第3關是社會觀感及政治責任，民眾黨一再標榜新政治，也一再批判其他政黨是貪腐，應該同一標準自我檢視，對於責任政治，及對於一個政黨的社會公信力，柯文哲下午將親上火線回應，大家都睜大眼睛在看。

吳思瑤表示，民眾黨應當要清楚面對社會各界的質疑，給社會一個能夠接受的說法。不過，她認為很難，是弊端要好好來面對，用什麼標準檢視他人，自己也要有同等規格，她要把柯文哲曾說過「政治不難，找回良心而已」的話送給柯文哲。

吳思瑤也喊話民眾黨立法院黨團總召黃國昌，她說，黃國昌總是用放大鏡、顯微鏡在觀察別人、咎責別人，對於黃國昌自己身處的民眾黨，涉及不法的舞弊行為，「黃國昌，你要不要查？」

吳思瑤指出，任何一個政黨都要依循台灣的法治，柯文哲應具體把疑雲清楚向國人說明，情緒性的說法用字都沒有辦法解決眼難題。查帳結果如果無法清楚明白提出合理的釋疑，社會公信力很可能毀於一旦，對柯文哲標榜的清廉政治是鋪天蓋地的崩盤。

柯文哲

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