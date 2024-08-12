柯文哲政治獻金風波 陳智菡：會計師競總財務部出錯

民眾黨主席柯文哲坦承政治獻金申報有瑕疵，引發議論。時任競總副總幹事陳智菡今天上午表示，報帳環節中，會計師與競選總部的財務部門都出錯，而財務部門沒有進一步了解，因此競總與財務部門都需負責。

面對政治獻金申報風波，柯文哲挨批連日神隱，不過今天下午，柯文哲將偕時任競選總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗對外說明。

柯文哲今天上午從家裡出門後就被媒體追問政治獻金申報問題，他未多作回應，僅表示下午2時就會開記者會說明。

不過，陳智菡上午受訪表示，原本款項單據似乎遺失，所幸經連日清查後都找出來，並進一步了解錯誤在哪。

陳智菡表示，報帳環節中，會計師與競選總部的財務部門都出錯，而財務部門沒有進一步了解、重複確認申報內容是否正確，因此競總與財務部門都需要負責。

陳智菡表示，競選經費不論收入、支出與剩餘款項，都應精確核實，當中有任何犯錯的地方，無論是會計師跟競選總部財務部，都必須面對社會大眾並清楚說明。