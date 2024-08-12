柯文哲政治獻金疑雲 朱立倫籲趕快釐清最重要

民眾黨主席柯文哲坦承政治獻金申報有瑕疵，台北地檢署今天分案調查。國民黨主席朱立倫表示，所有候選人的政治獻金申報，都要受到社會檢驗，盡快、趕快釐清是最重要的。

民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，更有廠商發澄清未收到申報的款項等爭議。台北地檢署今天主動分他字案，由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦，釐清案情。

為慶賀台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運奪金，國民黨主席朱立倫、國民黨智庫副執行長凌濤等人，今天在國民黨中央黨部發送雞排、珍奶。

針對柯文哲坦承政治獻金申報有瑕疵，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，所有候選人的政治獻金申報，都要受到社會檢驗，盡快、趕快釐清是最重要的。柯文哲的幕僚很重要，幕僚一定要把詳細整理的過程，還有申報的資料，或是相關的證據提供給社會，以昭公信。

凌濤指出，目前看起來是民眾黨立委黃珊珊害到柯文哲，在政治獻金案中，目前3位關鍵人士，分別是時任競選總幹事的黃珊珊、財務總管李文娟及會計師端木正。為何當初黃珊珊在總統大選時力阻藍白合，是否自己要引領團隊，還是要掌管所有財物動向，這是外界認為最大的疑慮。

凌濤呼籲，黃珊珊必須要做出清楚的說明，為何當初要阻擋藍白合，以及為什麼帳務處理不清，這是黃珊珊無可迴避的責任，因為黃珊珊如果不扛，根本就是置柯文哲於不義。