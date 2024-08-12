柯文哲政治獻金申報瑕疵 蔡壁如：應說清楚

台灣民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金疑申報不實。目前擔任台中市政府市政顧問的蔡壁如今天表示，柯文哲還是要說清楚，給社會一個交代，「絕對相信、信任主席的清白」。

柯文哲坦承政治獻金申報有瑕疵，昨天突然取消公開行程，遭外界質疑神隱。民眾黨今天下午2時在台大校友會館召開記者會，將由柯文哲偕時任競選總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、時任競總財務長李文宗對外說明。

蔡壁如上午出席梧棲區區務會議，會前接受媒體採訪，她表示，絕對相信、信任柯文哲的清白，不過新聞一直報，她確實也有一點擔心。柯文哲下午將召開記者會，她認為，最重要還是要說明清楚，給社會一個交代是很重要的。

蔡壁如也說，這次大選自己也在台中參選立委，她並沒有參與柯文哲的大選事務，不過候選人沒辦法了解到每一筆錢的來源、細項，必須靠團隊裡面有人負責記帳、聯繫廠商，最後都是會計室簽證，是需要分工合作。

她重申絕對相信柯文哲的清白，他本身是總統候選人，相對非常忙，不可能每一筆錢的細項、來源都記得。

蔡壁如提到，她參與柯文哲在2018年台北市長選舉，因為只有半天的募款就沒有接受任何募款，金流相對簡單，很多都是造勢活動，2018年以拮据的選舉方式，跟這次總統大選不能相提並論。