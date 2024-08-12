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柯文哲假帳疑雲 朱立倫：柯幕僚盡快整理資料以昭公信

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中央黨部發放300份雞排，慶賀我國拳擊好手林郁婷在奧運奪金。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天在中央黨部發放300份雞排，慶賀我國拳擊好手林郁婷在奧運奪金。圖／國民黨提供

民眾黨政治獻金申報涉嫌不實，主席柯文哲下午將舉行記者會說明。國民黨主席朱立倫今天表示，柯的幕僚很重要，一定要詳細整理申報資料及提供相關證據，以昭公信。國民黨智庫副執行長凌濤則點名民眾黨時任競選總幹事黃珊珊，須說明在藍白合協議之初提出的加權假民調，有無私自想法在其中。

朱立倫上午在中央黨部發放300份雞排，慶賀我國拳擊好手林郁婷在奧運奪金。他在受訪時表示，對於柯文哲遇到這樣的問題，相信所有的候選人申報政治獻金，都要受到社會的檢驗，盡快釐清是最重要的。柯文哲的這些幕僚很重要，一定要把詳細整理的過程、申報資料，或是相關證據提供給社會，以昭公信。

凌濤表示，目前看起來這個案件是黃珊珊害到柯文哲。此案的3個關鍵，第一個是競選總幹事黃珊珊，以及財務的總管李文娟，以及會計師端木正，這三位目前在政治獻金案最有可能、而且是最直接相關申報不實，以及金流處理不清的。

凌濤表示，現在大家可以看出，為什麼當時候在做藍白合六點協議時，黃珊珊要極力阻擋藍白合，是不是她要引領她的團隊、要掌管所有財務動向，這是目前外界認為最大的疑慮。

凌濤呼籲，黃珊珊在下午記者會必須要做出說明，包括當時為何阻擋藍白合，以及過程中為什麼帳戶處理得這麼不清楚。過去黃珊珊拿著所謂的加權的假民調，在做政治獻金的過程中，有無個人私自的想法在裡面，這是黃珊珊無可迴避的責任，如果不扛、再往後退的話，根本是陷柯文哲於不義。

柯文哲

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