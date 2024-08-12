柯文哲假帳風波疑點多？媒體人喊「絕對有內幕」：自己人打得最痛

民眾黨主席柯文哲近日遭爆出在總統大選期間的政治獻金申報不實，外界質疑他洗錢、作假帳。媒體人黃揚明透露，涉案公司「尼奧」在事件爆發初期，曾表示力挺民眾黨，但隔天竟馬上委由媒體人康仁俊爆料有兩筆款項沒有收到，他忍不住直言「這裡面絕對有內幕」。

柯文哲被質疑競選經費作假帳除了高額的募款流向「木可公關公司」，在總統大選期間承辦造勢活動的「時樂」公司與「尼奧」也指出並沒有收到申報款項。時樂先是透過聲明表示，民眾黨申報資料的500萬元，並不是公司負責的業務。而康仁俊則表示同樣沒有收到申報資料中的2筆款項。3筆支出合計金額高達916萬4311元。

針對此案，黃揚明在昨（11）日的TVBS節目《新聞大白話》中指出，柯文哲現在存在諸多爭議，不只妻子陳佩琪以兒子名義開公司，想開一家小草咖啡館。雖然表面看起來是陳佩琪自己發文自爆，但仔細觀察文章會發現端倪，是有人告發，等於檢調要介入調查。

黃揚明補充，時樂、尼奧的3筆帳都是合作廠商自己出來爆料，他直言「自己人打得最痛」。目前情況來說，兩公司的負責人顯然與柯文哲團隊鬧翻，更詭異的是，當尼奧公司在上週被綠營質疑時，還發聲公開表示自己力挺民眾黨，結果隔天卻又委由媒體人爆料，而值得注意的是這些帳務已在監察院整整一個個月，卻在最近才爆出問題，他認為「這裡面絕對有內幕」。

另外，吳靜怡今天透過臉書表示，從「台北幼兒園性侵案」到「柯文哲競辦帳目醜聞」，彰顯柯文哲失能的領導能力。監察院7月公布數據時，柯文哲大喊國民黨騙子，沒想到今天是柯文哲開記者會。她預言，柯文哲記者會的腳本是「道歉、卸責、硬拗、提告」，並嘲諷「這些大家都會背了」。

吳靜怡向柯文哲喊話，要獲得民眾信任，就拿出關鍵性證據，「木可、尼奧、時樂」開立給競辦的發票，發票在申報時的金額和備註說明欄位的事由證據，「智堯資訊傳媒」、「木可公關」出帳紀錄和各銀行本，包含籌備處的銀行資料確認沒有任何金流。