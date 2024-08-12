假帳疑雲 黃珊珊被點名 柯文哲今說明

民眾黨主席柯文哲被爆總統大選政治獻金申報不實，民眾黨昨天避談案情細節，但晚間發布採訪通知表示，柯文哲競選團隊在總統大選期間，政治獻金申報過程出現問題，經過全面清查，時任競選團隊成員將在今天下午公開說明，親自向社會大眾釋疑，記者會出席名單包括柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及財務長李文宗。

柯文哲近日遭指政治獻金申報不實，民眾黨前天先是透過聲明致歉，坦言帳務處理瑕疵，將會盡快補正資料，柯文哲也隨即在臉書發文表示，當天就會把經手帳目的同仁、委託的會計師全部找回來，重新清查帳目與相關憑證，「團隊在確實釐清之後，會給社會與支持者清楚的說明。請給我們一點時間」。

不過，政治評論員吳靜怡昨天表示，真正有問題的就是黃珊珊、李文宗，「你們倆才是會計作帳的關鍵魔法」。

吳靜怡昨在臉書發文表示，木可公關、尼奧時樂正好是「柯友友」和「珊友友」，這是競辦眾人皆知的事實，只是沒想到兩間的收益加起來能夠破億，更別說一間裝潢公司也能報帳千萬；現在很多人都炸鍋了，尤其是勞心、勞力的黨工們和志工，民眾黨現在刻意製造要抓內鬼，其實大可不必，因為真正有問題的就是黃珊珊跟柯文哲高中同學李文宗，「你們倆才是會計作帳的關鍵魔法」。

針對外界相關質疑，柯文哲昨天沒有公開行程，民眾黨發言人戴于文僅說，目前仍在清查核對中，相關問題待釐清後，會再向大家說明。

民進黨立委許智傑說，這次民眾黨政治獻金申報問題相當嚴重，宛如水門案，尤其是「小草」對民眾黨的信任，讓人感覺真是「代誌大條啊」。

國民黨北市議員鍾小平表示，今天九時卅分將至台北地檢署，告發柯文哲涉嫌違反政治獻金法、背信罪及使公務人員登載不實等罪。他說，日前接獲曾承辦柯造勢活動的「時樂股份有限公司」負責人戴利玲陳情，公司未開九百一十三萬元發票，也就是柯文哲競選總部涉偽造發票；柯文哲妻子陳佩琪以兒子名字開公司，這很嚴重，因陳佩琪九月底才會從公務單位退休，可能涉違法。