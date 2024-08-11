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柯文哲演唱會獲利77萬查不到 民眾黨稱非募款遭質疑

中央社／ 台北11日電
民眾黨主席柯文哲陷入2024總統大選政治獻金申報瑕疵疑雲。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲陷入2024總統大選政治獻金申報瑕疵疑雲。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲坦承2024總統大選政治獻金申報有瑕疵，但外界質疑去年柯文哲舉辦演唱會的獲利77萬196元未列在政治獻金申報帳目。民眾黨回應演場會並非募款，而是單純的商業行為，一切按照合約進行。

不過民眾黨的說法遭到質疑，媒體人康仁俊今天受訪表示，柯文哲去年曾被媒體問到演唱會票價跟韓團一樣貴時，當時回應稱「沒有啦，其實那是募款」，這段受訪影片在網路上都能找得到。

康仁俊強調，當時柯文哲定調是募款演唱會，如今卻改口說是商業演出，其實柯文哲經常出現單一問題前後說法不一，這是否能說服社會大眾和支持者，民眾黨得自行面對。

針對外界質疑民眾黨政治獻金申報涉嫌不實，民眾黨昨天透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

康仁俊昨天透過社群平台Threads指出，柯文哲在去年7月29日舉辦的「KP Show演唱會」由木可公司主辦，發包給尼奧公司執行，金額是新台幣314萬802元。

康仁俊表示，KP演唱會門票收入為531萬400元，所有營收則歸木可公司所有，扣除勞務成本以及公播等其他費用，這場演唱會獲利77萬196元，但柯文哲的政治獻金申報帳目上卻沒有出現過木可公司收走的這筆77萬196元。

民眾黨發言人吳怡萱透過影片表示，選舉期間已經澄清過，演唱會不是募款而是單純的商業行為，所以在辦演唱會過程當中，找木可行銷公司來承辦，由木可支出、木可收入，一切都按照合約進行。

柯文哲

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