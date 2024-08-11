柯文哲政治獻金疑雲 鍾小平12日赴北檢提告

民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，有廠商澄清未收到申報款項。民眾黨發聲明致歉且將盡快補正資料。台北市議員鍾小平今天說，12日將赴北檢控告柯文哲。

國民黨台北市議員鍾小平今天透過媒體群組表示，有接獲時樂公司負責人戴利玲陳情其公司未開新台幣900多萬元發票，也就是說柯文哲競選總部涉偽造發票；另外，柯文哲妻子陳佩琪以兒子名字開公司，這很嚴重，因陳佩琪9月底才會從公務單位退休，可能涉違法。

他說，當發票金額不對，柯文哲就推給競選總部，要開公司推給妻子及兒子，非常不負責任；明天上午9時30分他將赴台北地檢署，控告柯文哲涉違反政治獻金法、背信罪、使公務人員登載不實罪。

外界質疑柯文哲的募款經費流向木可公關公司，民眾黨8日表示，申報給木可的授權金是授權木可代為管理的成本費用，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，授權費用實為委託作業管理。

民進黨台北市議員簡舒培昨天透過臉書（Facebook）發文，木可公司試圖塑造是獨立營運形象，但民眾黨跟木可關係不只是官網官方商城連結，柯競總跟木可甚至聘僱同名員工。

她說，依立鼎公司去年12月9日發出「從義無反顧到一無所有的阿北小物秘辛」文章，內容提到立鼎是接受木可邀請成為外聘顧問團隊，內文多次提到，木可公司與立鼎對接窗口是一名李姓女子。

簡舒培指出，依柯文哲申報監察院的政治獻金資料，剛好有一名同名同姓的李姓女子，收支科目是人事費用支出。如果木可跟柯競總真的是各自獨立單位，那麼代表木可跟立鼎接洽的李姓女子按理說是領取木可薪水，為何柯文哲競選總部還要支付薪資，且李姓女子為何又可代表木可跟廠商接洽。

國民黨台北市議員游淑慧昨天也在臉書發文指出，真的自開公司、虛偽交易，把公款政治獻金洗成自己政治「現」金，「有犯意沒有犯行？通常是來不及做」。一般人犯錯會心虛認錯檢討，無賴者是不道歉不檢討，開始扯或潑別人漆、轉移犯罪本質，是惡上加惡，感覺又是一對「金事」夫妻。