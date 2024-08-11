快訊

食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

獨／撐不住！花蓮人氣老屋飯店「葉宿文旅」預告熄燈

中職／王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」

柯文哲政治獻金疑雲 鍾小平12日赴北檢提告

中央社／ 台北11日電
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，有廠商澄清未收到申報款項。民眾黨發聲明致歉且將盡快補正資料。台北市議員鍾小平今天說，12日將赴北檢控告柯文哲。

國民黨台北市議員鍾小平今天透過媒體群組表示，有接獲時樂公司負責人戴利玲陳情其公司未開新台幣900多萬元發票，也就是說柯文哲競選總部涉偽造發票；另外，柯文哲妻子陳佩琪以兒子名字開公司，這很嚴重，因陳佩琪9月底才會從公務單位退休，可能涉違法。

他說，當發票金額不對，柯文哲就推給競選總部，要開公司推給妻子及兒子，非常不負責任；明天上午9時30分他將赴台北地檢署，控告柯文哲涉違反政治獻金法、背信罪、使公務人員登載不實罪。

外界質疑柯文哲的募款經費流向木可公關公司，民眾黨8日表示，申報給木可的授權金是授權木可代為管理的成本費用，包含理貨、寄貨、送貨、倉儲及客服等多項業務，授權費用實為委託作業管理。

民進黨台北市議員簡舒培昨天透過臉書（Facebook）發文，木可公司試圖塑造是獨立營運形象，但民眾黨跟木可關係不只是官網官方商城連結，柯競總跟木可甚至聘僱同名員工。

她說，依立鼎公司去年12月9日發出「從義無反顧到一無所有的阿北小物秘辛」文章，內容提到立鼎是接受木可邀請成為外聘顧問團隊，內文多次提到，木可公司與立鼎對接窗口是一名李姓女子。

簡舒培指出，依柯文哲申報監察院的政治獻金資料，剛好有一名同名同姓的李姓女子，收支科目是人事費用支出。如果木可跟柯競總真的是各自獨立單位，那麼代表木可跟立鼎接洽的李姓女子按理說是領取木可薪水，為何柯文哲競選總部還要支付薪資，且李姓女子為何又可代表木可跟廠商接洽。

國民黨台北市議員游淑慧昨天也在臉書發文指出，真的自開公司、虛偽交易，把公款政治獻金洗成自己政治「現」金，「有犯意沒有犯行？通常是來不及做」。一般人犯錯會心虛認錯檢討，無賴者是不道歉不檢討，開始扯或潑別人漆、轉移犯罪本質，是惡上加惡，感覺又是一對「金事」夫妻。

柯文哲

延伸閱讀

柯文哲遭指藏作帳關鍵魔法 民眾黨：目前仍在清查核對

批柯文哲打模糊仗 羅淑蕾：3筆關鍵發票直接公開即可

【重磅快評】木可你不可 柯文哲龜笑鱉沒尾？

柯文哲捲假帳疑雲 許智傑：宛如水門案影響小草信任

相關新聞

柯文哲遭指藏作帳關鍵魔法 民眾黨：目前仍在清查核對

民眾黨主席柯文哲被爆政治獻金申報不實，政治評論員吳靜怡今天表示，「木可公關」、「尼奧時樂」正好是柯友友和珊友友，這是眾人...

新聞眼／柯文哲人設崩 絕非帳務瑕疵能帶過

新竹市長高虹安才因作帳出事被停職，民眾黨主席柯文哲再陷作假帳疑雲，還被質疑透過木可公司左手轉右手，這對於經常把「勤政、清...

柯文哲假帳疑雲 議員質疑木可寄生柯競總

民眾黨主席柯文哲遭質疑競選總統的募款經費流入「木可公關行銷有限公司」，民進黨北市議員簡舒培昨天再爆料，柯競總與木可都有一...

批柯文哲打模糊仗 羅淑蕾：3筆關鍵發票直接公開即可

民眾黨坦承黨主席柯文哲2024總統大選政治獻金申報有瑕疵，曾於民眾黨服務的政治評論員吳靜怡今天指出，民眾黨現在刻意製造要...

【重磅快評】木可你不可 柯文哲龜笑鱉沒尾？

民進黨有句政壇名言「綠能你不能」，民眾黨主席柯文哲今後也有江湖傳說「木可你不可」，一本選舉爛帳把「公開透明」打出原形。從此，垃圾不分藍綠白，如果柯文哲帳目傻傻分不清，以後罵民進黨也只能「龜笑鱉沒尾、鱉

柯文哲捲假帳疑雲 許智傑：宛如水門案影響小草信任

民眾黨主席柯文哲近日陷入總統大選政治獻金「假帳」疑雲，風波越演越烈，民進黨立委許智傑指出，這次民眾黨政治獻金申報問題相當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。