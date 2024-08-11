柯文哲政治獻金申報不實 民眾黨道歉

民眾黨主席柯文哲競選二○二四總統政治獻金申報引發爭議延燒，競辦近千萬元支出遭質疑作假帳，民眾黨昨天發聲明道歉，表示經查為帳務處理瑕疵，將盡快向監察院補正資料。柯文哲昨下午緊急取消行程，急召經手帳目者與會計師，重新清查帳目與相關憑證。柯文哲表示，會非常嚴肅面對，團隊在確實釐清後，會給社會與支持者清楚說明。

監察院昨指出，監察院廉政委員會對於每任總統、副總統擬參選人所申報政治獻金會計報告書，均依例列入年度查核計畫，進行查核，關於二○二四年總統、副總統選舉各擬參選人會計報告書，近日各界監督檢視發現的疑義，將列入查核範圍，如發現不法事證，將依職權處理。

時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊昨天也坦言，這是在帳務上很嚴重問題，這錯誤不應該發生，也很抱歉。她說，全國各地方黨部都會有相關支出和費用，有很繁雜的過程，是不是忙中有錯，或中間出了什麼差錯，將會逐一釐清。

三筆獻金近千萬申報不實

柯文哲競選二○二四年總統選舉政治獻金申報，承辦造勢活動公司「時樂」透過聲明表示，民眾黨申報資料中的五○○萬元，並非該公司承接業務；資深媒體人康仁俊日前也爆料，另一公司「尼奧」也未收到申報資料中的兩筆款項；三筆政治獻金申報總計九一六萬四三一一元。

民眾黨昨天透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「一一二年十二月二十日時樂股份有限公司宣傳支出五百萬元」、「一一二年十二月二十日尼奧創意行銷有限公司支出二一六萬四三一一元」、「一一三年一月十五日尼奧創意行銷有限公司二百萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

演唱會獲利77萬未見申報

康仁俊昨天再爆料，柯文哲大選期間舉辦「ＫＰ ＳＨＯＷ」演唱會募款，該活動由木可公司主辦，發包給尼奧公司執行，實體售出三三七張票，線上售出四六五六張票，門票收入五百卅一萬四百元，所有營收歸木可公司所有，扣除勞務成本以及公播等其他費用，獲利七十七萬一九六元，但柯文哲政治獻金申報帳目上沒有出現過木可公司收走的這筆七十七萬一九六元，既然柯文哲下令要清查，別忘了查這筆錢在哪裡。

曾任中華民國會計師公會全國聯合會理事長、前立委羅淑蕾說，金額龐大一定是匯款或開支票，匯款或開支票的受款人是誰，是那家公司嗎？假設該公司出面否認沒有承辦，沒有收這筆錢，那怎麼會報這個費用？這不是做錯的問題，這是造假的問題。

柯文哲政治獻金爭議連環爆，民進黨秘書長林右昌昨表示，社會自有公評，別東扯西扯，民眾眼睛是雪亮的。