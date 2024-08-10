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柯文哲政治獻金申報有瑕疵…負責的會計師被爆是中央委員 民眾黨回應

中央社／ 台北10日電
民眾黨主席柯文哲。（資料照）中央社
民眾黨主席柯文哲。（資料照）中央社

民眾黨今天坦承黨主席柯文哲在2024總統大選政治獻金申報有瑕疵，外界質疑，負責簽證查核的會計師端木正是民眾黨中央委員，不過民眾黨今天表示，端木正3月遞補中央委員不久後，即因個人因素請辭。

外界近來頻頻質疑民眾黨政治獻金申報涉嫌不實，民眾黨今天透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

民進黨立委王定宇昨天指出，柯文哲政治獻金的簽證會計師是端木正，除了是柯文哲在台北市長任內推薦到富邦證券的獨立董事，也曾列為民眾黨不分區立委被提名人；民進黨台北市議員簡舒培昨天也指出，端木正曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，更是民眾黨的中央委員。

民眾黨今年3月6日曾發布「第3屆中央委員異動公告」，指出中央委員范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟及張昕華辭任，由孫正華、端木正、李國璋依序遞補，並自今年3月1日生效。不過目前端木正並未在民眾黨官網中的票選中央委員名單。

民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，端木正於公告遞補後沒多久，便因個人因素主動請辭中央委員。

政治獻金 會計師 柯文哲 民眾黨 王定宇

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