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民眾黨坦承政治獻金申報疏失 柯文哲突取消公開行程

中央社／ 新北市10日電
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實，民眾黨今天上午坦承疏失並致歉。值得注意的是，柯文哲今天下午原訂出席公開行程，但活動前1小時突然取消行程，表示釐清帳目後會完整對外說明。

外界近來頻繁質疑柯文哲的總統大選政治獻金申報涉嫌不實，儘管民眾黨多日澄清，但爭議未歇，昨天甚至有廠商透過媒體人發聲明指未收到該筆款項，引發抨擊。此外，民眾柯文哲妻子陳佩琪昨天坦承用兒子名字開公司，亦引發外界質疑。

民眾黨昨天發出柯文哲今天的公開行程，表定下午2時35分與民眾黨立委黃國昌、新北市議員陳世軒出席「新北搖滾水樂園活動」，媒體下午陸續抵達活動現場，但民眾黨在活動前1小時突然發通知，指柯文哲取消出席活動，盼媒體諒解。

民眾黨指出，對於政治獻金帳目問題，柯文哲下令全面清查，他對每一位支持者給予他的捐款至為重視，要求經手同仁嚴肅以對、儘速釐清帳目和憑證後，即會完整對外界說明釋疑。

柯文哲

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