對抗B肝 功能性治癒 肝癌威脅降7成

「對於Ｂ肝治療，目前全球各大治療指引共同認為最理想的終點，就是Ｂ型肝炎表面抗原（HBsAg）消失。」林口長庚肝膽胃腸科教授鄭文睿指出，Ｂ肝理想治療目標是達到「功能性治癒」，代表Ｂ肝HBsAg消失、病毒活躍指標ＨＢＶ ＤＮＡ也測不到，且至少維持二十四周以上穩定狀態，如此才能降低復發風險，病患得肝癌機率也會減少。

中研院院士廖運範形容，Ｂ型肝炎病毒躲在細胞核當中有如「躲在碉堡內」，現行抗病毒藥物只能殺去碉堡外的病毒，留在碉堡內的火種需靠免疫清除，為「病人與病毒間的鬥爭」。

談到「為什麼追求功能性治癒如此重要？」鄭文睿引用大型研究說明，若病患達到上述目標，可降低七成以上肝細胞癌（ＨＣＣ）發生率與肝癌等相關死亡率，長期預後存有顯著優勢，對於國家整體醫療體系而言，可從源頭大幅減少肝癌所造成的後續昂貴、沉重支出。

大里仁愛醫院胃腸肝膽科教授盧勝男則觀察到，自二○○三年健保開始給付Ｂ肝抗病毒藥物後，慢性肝病與肝硬化死亡率已顯著下降，雖然抗病毒治療未必能完全避免肝癌發生，但成功延緩了疾病進程。

去年健保署進一步放寬B肝帶原者孕婦治療門檻，ＨＢＶ ＤＮＡ檢驗數值達二十萬Iu/mL即可用藥，且將另一項治療用藥納入給付，提供病人更多藥物選擇，同時開放專科醫師第一次開藥後，婦產科醫師可開立第二次以後用藥。台大醫院教學部主任陳慧玲說，這解決過去「孕婦帶著孩子，需往返兒科、婦產科、肝膽胃腸科等不同科別」的困境。

目前在Ｂ肝治療藥物的最新進展上，已有新藥進入第三期臨床試驗，這類新藥可從上游直接減少HBsAg蛋白生成。研究顯示，持續使用口服藥並輔以此類皮下注射新藥，約五分之一至四分之一的病患能成功達到「功能性治癒」目標，不僅治療成效提升，治療效果也更穩定。

「HBsAg消失，是目前最好的治療終點；但不是追蹤的終點。」鄭文睿強調，雖然病毒受到抑制，可改善肝病預後狀況，但這不等於是治癒，而追求HBsAg消失，代表治療目標已從「服藥期間抑制病毒，即病毒測不到」提升至「停藥後仍可維持免疫控制」。

鄭文睿也期待，若未來藥物可有更高的治療反應率，且更安全、持久，也更普及，且可更精準篩選出肝癌高風險族群，將讓更多病患受惠，並大幅減少肝癌威脅。