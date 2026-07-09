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科技大會 習近平：2035成為科技強國

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中共總書記習近平昨日表示，必須加快推進高水平科技自立自強，向著到二○三五年建成科技強國的目標堅定邁進，並強調要「增強科技創新體系化攻關能力」，推動科技創新和產業創新深度融合。

據新華社報導，大陸國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會及中國科協第十一次全國代表大會昨日上午在北京人民大會堂召開，共約四千三百位科學家與官員參加。習近平出席大會，為大陸國家最高科學技術獎獲得者等頒獎並發表談話。

習近平表示，「我國正從全球科技參與者、貢獻者向開拓者、引領者加速轉變，成為創新力上升最快的國家之一」，舉凡智慧機器人、無人機等科技攻關和產業發展亮點紛呈。不過他也指出，大陸科技發展仍存在一些領域原始創新能力不足、人才隊伍結構不夠合理、科技投入效能不高等問題。習強調，新一輪科技革命和產業變革深刻改變人類生產生活方式和世界發展格局。要適應新形勢新要求，採取更加有力的措施，切實解決大陸科技發展存在的問題。

他說，「十五五」時期是科技強國建設的關鍵攻堅期，習近平提出六點要求。包含要「增強科技創新體系化攻關能力」，他強調，「這些年，我們發揮新型舉國體制優勢，整合資源力量，在體系化攻關上積累了不少經驗」，要堅持「四個面向」戰略導向，進一步加強科技戰略規劃、政策措施、重大任務、科研力量、資源平台、區域創新等方面統籌，提高科技攻關組織化程度，提升大陸國家創新體系整體效能。

同時他表示，要推動科技創新和產業創新深度融合，打通科技加速向現實生產力轉化的通道。加強國家技術轉移體系建設，打造多元化應用場景和高水平產業集群，促進自主研發技術產品推廣應用和迭代升級。此外還要大力培養優秀青年科技人才、提高科技創新投入效能、用好科技評價指揮棒，以及加強科技倫理和安全治理等。

習近平 中共 大陸 科技

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