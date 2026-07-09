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兩岸斷裂 張榮恭：交流活動 促民間互利

聯合報／ 特派記者陳宥菘、記者鄭媁／連線報導
國民黨副主席張榮恭8日上午出席第17屆津台投資合作洽談會並致詞。記者陳宥菘／攝影
國民黨副主席張榮恭8日上午出席第17屆津台投資合作洽談會並致詞。記者陳宥菘／攝影

第十七屆津台投資合作洽談會（津台會）昨日上午在天津開幕，國民黨副主席張榮恭說，大陸各省市舉辦了許多交流活動，有助於促進兩岸民間互利，相信是絕大多數台灣民眾所樂見的。他並指，在當前兩岸的協商和聯繫機制斷裂的情況之下，積極的國共關係和積極的民間交流，是台海和平穩定的中流砥柱。

張榮恭致詞時重申，國民黨願意在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，繼續推動兩岸關係和平發展。他還提到，二月國共兩黨智庫論壇達成五方面十五項共同意見，其中「加強兩岸新興產業領域合作」、「探索兩岸醫療康養合作新路徑」，與此次津台會主題不謀而合，具前瞻性，攸關中華民族復興過程中的民生福祉，應該繼續加強推進。他並指，在孫中山先生號召的振興中華過程中，兩岸應該相向而行，必然同謀其利。

大陸國台辦副主任彭慶恩說，為兩岸同胞謀福祉，是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。今年四月發布的對台「十項措施」已取得積極進展和階段性成果，將繼續推動落地見效，讓兩岸同胞同蒙其利、共享其惠。

天津市長張工則說，天津已成為兩岸經貿融合度最高的北方城市，有逾二七○○家台企在津深耕。「十五五」時期，天津還將在積體電路、生物醫藥、超算智算、機器人等領域提升制度型開放，為台企提供更加便捷的營商環境。

值得注意的是，新竹縣長楊文科亦與會，成為台灣今年首位訪問大陸的非離島地方首長。

不過，楊文科全程非常低調，並未上台致詞，陸方通稿也抹去他參與的痕跡。此外，昨日開幕式會場外，設有新竹的特色農產品攤位，擺放著如竹東鎮的桔醬、芎林鄉的蕃茄米粉、北埔鄉的客家擂茶等產品。

此外，國民黨副主席蕭旭岑昨率團在雲南昆明出席第十四屆「雲台會」開幕式，他表示台灣內部最新民調顯示，台灣社會認同自己屬於中華民族的占絕大多數，顯見任何所謂「去中國化」的做法，都不受台灣老百姓歡迎，因為這違背台灣民眾的天性，更違背台灣民眾的利益。

蕭旭岑說，國民黨立足於台灣，和大陸有深厚淵源，對於「和平興台」更是責無旁貸。為了推動這個目標，他認為有兩項要件需要兩岸、雲台兩地特別重視：一是民族認同，兩岸同屬中華民族、都是一家人，二是政治互信，即「堅持九二共識、反對台獨」。

張榮恭 兩岸 兩岸關係 國民黨 中共

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