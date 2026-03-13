日文科相外遇人妻 無意請辭

對日本「周刊文春」網路版報導指稱，五十二歲自民黨籍文部科學大臣松本洋平曾和「人妻」外遇。他十二日公開道歉，並聲稱對支持者及家人很抱歉，也坦言該報導內容大致上屬實，但無意請辭。

日本「女性自身」雜誌報導，有東京某小學學生的家長質疑，曾有小學教師和學生家長發生婚外情，在校內引發軒然大波，該教師也因此被懲處，如今身為教育主管機關首長的文科大臣外遇卻「全身而退」。

松本去年十月出任文科大臣前，曾與已婚女性（Ａ子）有「不倫」（婚外情）關係。

松本二○○五年首度當選眾議員，今年二月第七次當選眾議員，歷任自民黨青年局長及經濟產業副大臣等黨政要職，去年十月首次獲延攬為大臣（部會首長），成為兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗內閣文科相（教育部長）。

松本二○一四年結婚，並育有兩個小孩。他與Ａ子多次在租借的會議室與賓館等處幽會。他也會在祕書等助理不在時的周末，讓Ａ子至眾議院會館內的議員研究室。

周刊文春本月初詢問松本，並發電郵給他，只得到「不回答私生活相關問題」的回覆。但在周刊文春將他對該雜誌的說法轉述給Ａ子後，Ａ子向該雜誌坦承這段婚外情。

松本是在新冠肺炎疫情期間的二○二○至二○二二年外遇。根據「日本電視台」報導，他十二日在眾議院預算委員會被追問此事時宣稱，那些是往事，但大致承認該報導屬實。

松本說，已和妻子及家人「說了很多」，妻子非常嚴厲地斥責他，「她也已接受我的道歉，家人之間已理清楚了」。

至於是否曾讓外遇對象進入自己的眾議員研究室，松本辯稱，只是交換意見、一般的交談，並未違規。對是否辭職，他答道，「我會盡全力履行職責，努力恢復（外界對我的）信任」。對此，高市則表示，「希望你在工作上努力做出回報，並盡全力履行職責」。即高市也尚無意因此撤換松本。