德國總理梅爾茨：德競爭力已不夠強

德國總理梅爾茨結束為期兩天的大陸訪問返回柏林後表示，此次大陸之行讓他深刻感受到，德國的競爭力已經「不夠強了」，每個人都說「我已經做了很多」，但如果從大陸回來，就會更深刻地感受到，憑藉所謂的「工作與生活的平衡」，以及每周四天的工作制，已經無法維持德國長遠的繁榮。

土耳其新聞網站「Clashreport」、今日俄羅斯（RT）報導，他激動地說：「我們現在的競爭力已經不夠強了，現在我們必須加倍努力了！」

二月廿五日至廿六日，梅爾茨攜德國企業團到大陸北京、杭州訪問。梅爾茨返回德國後表示，此行給他留下「深刻印象」，並宣布新一輪中德政府磋商，將於今年年底前或最晚二○二七年初在中國舉行。

梅爾茨提到，大陸已躋身世界大國行列，德國對華政策須考慮到這一點。今天，沒有人可以繞開大陸，如果沒有北京的參與，重大的國際政治問題就無法得到解決。因此中德應攜手共同應對全球性挑戰。

近年來，大陸產業實力不斷崛起，讓老牌工業強國德國的危機感與日俱增。在一份德國復興信貸銀行開展的調查中，近五分之一的受訪中小企業表示，他們面臨來自大陸供應商越來越大的壓力，大陸企業不僅以低價競爭，產品和服務品質也在不斷提升。