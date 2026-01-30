陸委會：我檢察官赴陸旅遊 遇陸國安人員盤查

陸委會副主委梁文傑廿九日在記者會上主動公布，本月初有兩名我方檢察官在大陸河南旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，詢問工作相關內容等。梁文傑再次提醒全國公務員，不要以為自己未接觸國家機密或職務不高，就覺得赴陸沒有被監控調查的風險。他呼籲全國公務員：「沒事盡量不要去」。

梁文傑還提到，最近接獲通報，一名在各國教授身心健康與自然療法課程的國人，去年三月遭中共公安逮捕起訴，當事人並無營利行為，推廣課程主要是修練氣功強健身心。他表示，「中國法制跟台灣不一樣，教授氣功或自然療法在台灣司空見慣，但在那邊可能就觸犯法律或相關規定」。

此外，針對陸配李貞秀即將就任民眾黨籍不分區立委，對於她的任職身分，梁文傑在記者會上指出，「國籍法」廿條的規定很明確，就職前要提出撤銷外國國籍的申請，就職一年內要處理完畢。

梁文傑說，「這個申請不是用嘴巴說」，公務機關要看到提出申請的文件，二○○九年馬政府時代，內政部就有解釋過。至於能不能申請得到或申請要多久，那就是另外一個問題。他強調，目前政府並沒有收到李貞秀取消「中華人民共和國國籍」的申請文件。