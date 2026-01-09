聽新聞
延長交易 業者：成交量未必放大

聯合報／ 記者藍鈞達朱漢崙／台北報導

證交所董事長林修銘表示內部持續研議延長交易時間的可能性，市場第一時間看法兩極，券商表示，交易時間拉長，成交量未必會同步放大，只是徒增工作時間。不過，也有業界人士說，市場對於國際意外事件的反應時間拉長，可以提高投資應變彈性。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，站在證券商立場，延長交易時間整體仍偏向樂觀，畢竟交易時間拉長，有機會幫助業績與服務發展，但實際是否能帶動成交量有待觀察；至於價格本身，延長交易時間並不會帶來明顯差異。

有券商指出，延長交易時間，付出的成本恐將大於效益，首先，交易員原本在收盤後去接觸客戶，承作財富管理業務的時間就會被壓縮；其次，銀行下午三時卅分的營業時間過後，無法進行相關作業，必須調派人力加班；最後，台股的成交量大多集中在開盤後及收盤前一小時，占比高達六、七成，延長交易時間對成交量擴大的效果有限。

長期操作現貨與期貨的交易員也指出，目前盤後仍須進行部位調整、風控檢討與隔日策略規畫，實際工時早已不只帳面上的交易時間，若正式盤再延後，等於高壓決策時間被拉長，對體力與專注力都是考驗。

若從投資人角度出發，蔡明翰表示，若國際市場在台股收盤後出現重大事件，國內投資人往往只能等到隔日開盤反應，但日本、南韓股市仍可持續交易，相較之下，台灣投資人的反應時間較短，延長交易時間有助於提升應變彈性，對投資人也是正向訊息。

長期波段操作的中實戶表示，台股當沖交易逐步提升，延長時間或許會帶來當沖成交量提高，不過對於做波段行情或價值投資的投資人來說，意義並不大，說穿了就是「看熱鬧的時間長了些」。

但是也有券商說，如果從跟國際接軌的想法來看，台灣的交易時間確實比較短，只是若真的要延長，理由為何更為重要，而不是看到台股熱絡就考慮延長，「畢竟台股表現好也不是因為開市時間長短造成的」。

外資匯出台積股息 台幣創8個月低點

台積電昨天發放近一千三百億元現金股利，外資領息後匯出，帶動新台幣匯價走勢趨貶，新台幣兌美元匯率開盤即走弱，盤中一度貶破卅...

打破台積電獨占 高通投片三星

高通（Qualcomm）執行長艾蒙證實，高通正在與三星洽談二奈米製程晶圓代工。這是高通在五年來首次重新與三星先進製程合作...

基本面加AI「台股非虛胖」

台股大盤在二○二六年開年就站上三萬點，證交所董事長林修銘表示，台股目前的表現並非虛胖，而是由實質的基本面與ＡＩ產業集群的...

