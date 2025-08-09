聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事8月3日~8月9日

聯合報／ 本報訊
台積電內部爆出疑技術外洩事件，知情人士指出涉案人員已遭解職。圖／聯合報系資料照片
台積電內部爆出疑技術外洩事件，知情人士指出涉案人員已遭解職。圖／聯合報系資料照片

國內

5日：賴清德總統在凱達格蘭論壇開幕式宣布，明年國防預算將達GDP百分之三以上，提升台灣的自我防衛能力。

5日：台積電驚爆有員工外洩二奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（TEL）。

8日：內政部公布最新戶口統計資料，截至七月止，台灣人口總數二三三三萬七九三六人，人口連續十九個月負成長。

國外

6日：美國宣布印度因為直接或間接進口俄羅斯石油，將對印度輸美商品加徵百分之廿五關稅。

6日：美國總統川普宣布，將對進口美國的半導體課徵百分之一百關稅，但將產線遷回美國的企業可豁免。

6日：OpenAI正式推出功能更強大的新一代人工智慧（AI）模型GPT-5，執行長奧特曼形容為AI模型的「重大升級」。

延伸閱讀

拉鴻海上車？傳鴻海俄州廠背後買家是軟銀 想拚AI資料中心

15億天價挖角被拒 Meta踢到鐵板

MLB／被待7年的道奇交易 奧特曼感性發文：每刻都心懷感激

NBA／騎士總裁傳獲續約至2030 詹皇離隊後靠他重建東區強權

Meta開出2億美元天價 挖走蘋果AI主管龐若鳴

Meta開出2億美元天價挖角蘋果AI主管龐若鳴

相關新聞

聯合報一周大事8月3日~8月9日

國內

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。