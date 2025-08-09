聽新聞
聯合報一周大事8月3日~8月9日
國內
5日：賴清德總統在凱達格蘭論壇開幕式宣布，明年國防預算將達GDP百分之三以上，提升台灣的自我防衛能力。
5日：台積電驚爆有員工外洩二奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（TEL）。
8日：內政部公布最新戶口統計資料，截至七月止，台灣人口總數二三三三萬七九三六人，人口連續十九個月負成長。
國外
6日：美國宣布印度因為直接或間接進口俄羅斯石油，將對印度輸美商品加徵百分之廿五關稅。
6日：美國總統川普宣布，將對進口美國的半導體課徵百分之一百關稅，但將產線遷回美國的企業可豁免。
6日：OpenAI正式推出功能更強大的新一代人工智慧（AI）模型GPT-5，執行長奧特曼形容為AI模型的「重大升級」。
